Así luce actualmente la hija mayor de Mauro Urquijo; es artista y habló de su transición

Mauro Urquijo volvió a quedar como protagonista de una ola de reacciones en redes sociales, debido a una entrevista que concedió Adriana López, su expareja, a La Red. En dichas declaraciones habló de cómo se enteró de que el actor le fue infiel luego de 13 años juntos.

En la charla con el medio se conocieron los pleitos que tenían por la manutención de sus dos hijos, quienes fueron foco de miradas por detalles particulares. De hecho, muchos se interesaron por saber más del proceso de la hija del artista, quien estaba haciendo una transición.

Roz, hija mayor de Urquijo, ha llamado la atención de más de 60.000 seguidores, debido al camino que comenzó a llevar a inicios de 2023, cuando decidió darle un giro a su vida con relación a su género y su identidad.

La joven, que heredó el talento de sus padres y lleva sangre artística, cambió su look en varias ocasiones y tiñó su pelo de color rojo. Lució su cabellera más larga, perforaciones y un estilo propio.

En un texto de sus redes sociales habló sobre los cambios, asegurando que eran de forma positiva para su realidad. “Estos últimos tres meses han sido de cambio extremo, pero cambio para bien, saludable, para construir rutinas sanas y dejar atrás factores dañinos. Todo es temporal, para bien o para mal”, escribió en un pie de foto.

Roz ha contado con el apoyo de su madre, hablándolo libremente en entrevistas y espacios mediáticos. En una oportunidad reveló que su progenitor la bloqueó a ella y a su hermano, a raíz de que le pedían ayudas económicas.

“Hace un tiempo, en 2018, teníamos comunicación con él por WhatsApp, en cumpleaños nos llamaba. Después de un tiempo terminó por bloquearnos, cuando le estábamos pidiendo dinero para unos materiales escolares. Al día de hoy no nos interesa tener comunicación con él”, dijeron.

No obstante, Mauro Urquijo habló en una entrevista y afirmó que le había dado duro saber esta noticia sobre su hija, esperando disculparse con ellos por distanciarse.

“Me da duro saber que Gregorio (Roz) tuvo unos cambios fuertes en su vida, tuvo un cambio sexual. Algo me sorprendió porque nunca tuve un indicio o una duda hasta cuando viví con él”, comentó Urquijo.

“Quiero disculparme con ellos porque a pesar de cualquier cosa yo no estuve con ellos, no pude estar con ellos y bueno, que sepan que los amo con todo mi corazón y que me gustaría tener más contacto con ellos”, explicó en La Red.

Actualmente, Roz y su familia viven en México, tiene 19 años y se dedica a las artes, construyendo un espacio en redes sociales, donde suele participar en challenge y retos.