Gente
Así podría ganar la lotería el 21 de noviembre: números de Walter Mercado para cada signo
Estas son las combinaciones con las que podría convertirse en el ganador de un próximo sorteo de loterías o chances.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Para muchos seguidores del horóscopo, las predicciones de Walter Mercado siguen siendo unas de las más acertadas, pues con el paso del tiempo ha permitido que muchos de sus seguidores y fanáticos reciban millonarios premios por medio de dinámicas de azar, gracias a los números de la suerte.
Aunque el recordado astrólogo puertorriqueño falleció en 2019, su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, continúa compartiendo su legado y diariamente, destapa consejos, recomendaciones y las cifras mágicas.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Según los escritos de Walter Mercado, es un momento para avanzar con determinación y evitar peleas y problemas innecesarios.
Números de suerte: 1, 41, 9.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Se busca el crecimiento profesional y el manejo responsable del dinero. Las decisiones económicas serán importantes durante los próximos días.
Números de suerte: 33, 25, 17.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Aunque el trabajo podría ser exigente, habrá motivación si se está haciendo lo que le apasiona. Es un momento positivo para buscar nuevas oportunidades.
Números de suerte: 50, 20, 47.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Las energías del universo lo invitan a vivir días de creatividad y determinación, pero es importante evitar la obsesión para no descuidar otros aspectos importantes.
Números de suerte: 5, 31, 8.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Este signo activa temas de romance, creatividad y conexiones personales. Es un momento ideal para fortalecer vínculos afectivos.
Números de suerte: 2, 16, 15.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
El hogar y la vida familiar toman protagonismo bajo la nueva energía del universo. La buena actitud atraerá sorpresas positivas.
Números de suerte: 8, 21, 44.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
La pasión y la comunicación efectiva serán claves para estabilizar temas económicos y avanzar en nuevos proyectos.
Números de suerte: 18, 31, 6.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Se ilumina su área financiera, abriendo oportunidades para organizar cuentas y tomar decisiones más acertadas en cuanto a los objetivos que espera cumplir.
Números de suerte: 28, 15, 32.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Estos días hacen parte de un periodo de impulso, crecimiento, reconocimiento y pasos determinantes para el futuro.
Números de suerte: 43, 35, 8.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La energía solar aumenta el autoconocimiento y motiva decisiones importantes en relaciones y proyectos a futuro.
Números de suerte: 7, 4, 13.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Las energías favorecen decisiones firmes y un liderazgo que podría impactar positivamente a su entorno.
Números de suerte: 15, 41, 7.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
El sol trae fortaleza y energía, pero será necesario equilibrar responsabilidades y autocuidado.
Números de suerte: 26, 30, 11.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.