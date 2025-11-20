Suscribirse

Gente

Así podría ganar la lotería el 21 de noviembre: números de Walter Mercado para cada signo

Estas son las combinaciones con las que podría convertirse en el ganador de un próximo sorteo de loterías o chances.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

21 de noviembre de 2025, 12:37 a. m.
Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías.
Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. | Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Para muchos seguidores del horóscopo, las predicciones de Walter Mercado siguen siendo unas de las más acertadas, pues con el paso del tiempo ha permitido que muchos de sus seguidores y fanáticos reciban millonarios premios por medio de dinámicas de azar, gracias a los números de la suerte.

Aunque el recordado astrólogo puertorriqueño falleció en 2019, su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, continúa compartiendo su legado y diariamente, destapa consejos, recomendaciones y las cifras mágicas.

El reconocido astrólogo alertó a cada uno de los signos con respecto al segundo fin de semana de noviembre.
El reconocido astrólogo alertó a cada uno de los signos con respecto al segundo fin de semana de noviembre. | Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Según los escritos de Walter Mercado, es un momento para avanzar con determinación y evitar peleas y problemas innecesarios.

Números de suerte: 1, 41, 9.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Se busca el crecimiento profesional y el manejo responsable del dinero. Las decisiones económicas serán importantes durante los próximos días.

Números de suerte: 33, 25, 17.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Aunque el trabajo podría ser exigente, habrá motivación si se está haciendo lo que le apasiona. Es un momento positivo para buscar nuevas oportunidades.

Números de suerte: 50, 20, 47.

Contexto: Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las energías del universo lo invitan a vivir días de creatividad y determinación, pero es importante evitar la obsesión para no descuidar otros aspectos importantes.

Números de suerte: 5, 31, 8.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Este signo activa temas de romance, creatividad y conexiones personales. Es un momento ideal para fortalecer vínculos afectivos.

Números de suerte: 2, 16, 15.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El hogar y la vida familiar toman protagonismo bajo la nueva energía del universo. La buena actitud atraerá sorpresas positivas.

Números de suerte: 8, 21, 44.

Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este lunes, 13 de octubre.
Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este lunes, 13 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La pasión y la comunicación efectiva serán claves para estabilizar temas económicos y avanzar en nuevos proyectos.

Números de suerte: 18, 31, 6.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Se ilumina su área financiera, abriendo oportunidades para organizar cuentas y tomar decisiones más acertadas en cuanto a los objetivos que espera cumplir.

Números de suerte: 28, 15, 32.

Contexto: Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Estos días hacen parte de un periodo de impulso, crecimiento, reconocimiento y pasos determinantes para el futuro.

Números de suerte: 43, 35, 8.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La energía solar aumenta el autoconocimiento y motiva decisiones importantes en relaciones y proyectos a futuro.

Números de suerte: 7, 4, 13.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.
Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. | Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las energías favorecen decisiones firmes y un liderazgo que podría impactar positivamente a su entorno.

Números de suerte: 15, 41, 7.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El sol trae fortaleza y energía, pero será necesario equilibrar responsabilidades y autocuidado.

Números de suerte: 26, 30, 11.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así podría ganar la lotería el 21 de noviembre: números de Walter Mercado para cada signo

2. 🔴 EN VIVO | Miss Universo 2025 : gala de coronación del certamen de belleza hoy, en directo

3. Además de Giordana y Vargas: Las dos salidas que Millonarios confirmó para 2026 y que nadie tenía en el radar

4. General (r) Mauricio Santoyo reconoce los hechos que lo llevaron a aceptar que tenía nexos con paramilitares ante la justicia de EE. UU.

5. Colombia incorpora vacuna materna contra el virus sincitial: protege hasta en un 81,8 % a bebés en sus primeros meses

LEER MENOS

Noticias relacionadas

walter mercadoHoróscopoNúmeros de la suerte

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.