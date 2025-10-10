Así se ve hoy en día Thylane Blondeau: fue considerada la “niña más bella del mundo” hace 18 años

Para muchos puede ser completamente indiferente el nombre de Thylane Léna-Rose Blondeau, pero muy seguramente la recordarán por la fotografía que la llevó a ser catalogada en su momento como “la niña más bella del mundo” hace 18 años.

La mujer recientemente se robó la atención tras aparecer en la Semana de la Moda de París, donde asistió al desfile de Miu Miu y allí sorprendió nuevamente al mundo entero.

La carrera de Blondeau comenzó muy joven, desde muy niña ya estaba posando para fotógrafos muy destacados y hasta participaba en eventos de diferentes marcas. Uno de los más recordados fue el de Jean Paul Gaultier.

En ese momento, ya se estaba comenzando a hablar mucho de ella y poco a poco la fama fue subiendo. Sus fotos y videos cautivaron a millones de personas, lo que incluso la llevó a ser calificada como la “niña más bella del mundo”.

Blondeau destacaba en muchos aspectos, pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, que combinaban a la perfección con su rostro y su cabello.

Con el paso de los años, la menor se fue haciendo más grande, al tiempo que su talento y belleza también crecían, lo que la ha ayudado a trabajar con marcas muy populares a nivel mundial como Dolce & Gabbana, L’Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren, Miu Miu, Hugo Boss, entre otras.

Actualmente, Blondeau tiene 24 años y sigue sorprendiendo al mundo con todo su talento. La mujer ha ido mucho más allá y pese a que continúa con el modelaje, se ha convertido en una diseñadora y empresaria.

De hecho, hoy en día tiene su propia línea de cuidado capilar llamada Enalhyt.

Durante su más reciente aparición en la Semana de la Moda de París, Blondeau llamó nuevamente la atención, esta vez lo hizo por los cambios que se realizó: sorpresivamente pintó su cabello a un tono castaño oscuro.

Además, la mujer también se robó las miradas y los comentarios por las declaraciones que entregó. Durante muchos años, se afirmó que ella se habría hecho algunos retoques estéticos, por lo que no dudó en salir a desmentir esto.

“Nunca me he tocado nada y estoy cansada de este tipo de comentarios. Sé que en esta generación las personas tienden a hacer las cosas muy temprano, pero nunca he tocado nada“, comentó.

Por lo mismo, indicó que los cambios que se puedan llegar a ver en su rostro son cosas de maquillaje. “Puedes mirar fotos mías cuando era más joven, nada ha cambiado“, dijo.

Incluso, mencionó cómo desde los 10 años siempre ha tenido que lidiar con comentarios sobre su aspecto físico. "En algún momento hay que dejar de hacer eso“, expresó.