Así se vivió la presentación de Alejandro Sanz en Bogotá

Los seguidores del artista español Alejandro Sanz tuvieron el placer de verlo y escucharlo interpretar varios de sus éxitos, en medio de la presentación que se llevó a cabo en la capital del país, este viernes 14 de abril en el Coliseo Live de Bogotá, ubicado a la salida de la ciudad por la calle 80.

Varios fanáticos del artista compartieron momentos inéditos de su presentación por medio de sus redes sociales, donde se puede ver que al cantante interpretando varias de sus canciones más conocidas; sin embargo, algunos presentes no quedaron conformes, ya que pagaron un alto costo por la boleta y el artista solo estuvo en tarima 1 hora y 40 minutos, asimismo, algunos se quejaron porque no cantó varias de sus canciones más conocidas y las que cantó, lo hizo a la mitad, e incluso hay quienes aseguraron que Sanz se despidió 40 minutos antes de terminar su show.

Pese a las inconformidades de algunos, otros aseguraron que disfrutaron del concierto e incluso se llevaron varias sorpresas. Una vez término su presentación, el artista le agradeció a su público y aprovechó para darles un mensaje, que varios de sus fanáticos compartieron por medio de sus redes sociales, y aseguraron que lo cumplirán al pie de la letra.

“Les queremos mucho, nos vemos la próxima. Que Dios me los bendiga, sean felices. No pierdan ni un segundo de tiempo en tonterías, nada más en las cosas que nos hagan sentir bien, la felicidad, todo eso (…) y las personas que queramos a nuestro alrededor, eso es lo más importante y ser respetuoso con los demás y todo lo demás, pero sobre todo sean felices, disfruten de la vida. Nos vemos la próxima”.

La primera parada del artista en Sudamérica fue Colombia se espera que el artista se presente el próximo jueves 20 de abril en Lima, Perú. Posteriormente, estará en Guayaquil, Ecuador, el sábado 22 de abril. Para luego arribar a Santiago de Chile, el próximo 26 de abril. Su gira por dicho continente cerrará en Argentina donde se presentará el 1 de mayo en Córdoba, Argentina, el 3 de mayo en Rosario y el 5 de mayo en Buenos Aires.

Alejandro Sanz reveló que está planeando una colaboración son su amiga y colega Shakira

De ser cierto, los rumores de una posible colaboración entre el cantante español Alejandro Sanz y la artista colombiana Shakira, esta sería la tercera colaboración en la que participarían ambos cantantes.

Según Telemundo, el artista español aseguró que lo de él no era el perreo, sin embargo, mencionó sentirse más cómodo con el género urbano, el público de ambos artista estarían a la espera de verlos cantar de nuevo juntos.

Cabe mencionar que luego de que se confirmará la separación entre la artista barranquillera y exjugador de fútbol profesional Gerard Piqué, ella en medio de una entrevista para la revista Elle mencionó quienes eran los artistas y amigos que más la han acompañado y aconsejado en medio de su duelo, la cantante no dudo en mencionar al español.

“Por ejemplo, Will.i.am regularmente se comunica conmigo, y un día incluso me envió una hermosa oración, orando por mis hijos, para que yo encuentre la paz. Chris Martin siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, cualquier cosa que necesite. Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz. Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista, sino como persona, como ser humano. Su apoyo me ha hecho sentir que podría estar sola, pero no me siento sola. A veces una persona puede ser suficiente”.