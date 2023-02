AuronPlay y Biyin en polémica por trinos del pasado donde se burlan de una madre que perdió a su hijo

Raúl Álvarez Genes, conocido popularmente como Auron Play y Sara Modelo, conocida como Biyin son una pareja de streamers española conocida internacionalmente. Actualmente, son tendencia debido a acciones realizadas hace 10 años, en las que está involucrada una madre, la cual tiene a su hijo desaparecido hace 15 años.

Cuando salió la noticia de la desaparición de Yeremi Vargas, de siete años, su madre Ithaisa Suárez recibió diferentes mensajes y publicaciones en las que Auron Play y Biyin se burlaban del acontecimiento y presuntamente la acosaban.

A propósito de los 16 años de la desaparición de Yeremi Vargas, su madre apareció en una entrevista recordando cómo ambos streamers la trataron mal. Incluso, ella realizó una denuncia que tiempo después fue archivada.

Los usuarios de la red social Twitter recordaron algunas de las publicaciones que ambos españoles hicieron. Algunas de estas son: “Lo de su hijo muerto y penetrado me la refanfinfla, peores cosas le hacían a los judíos, y no es que no lo mereciesen ambos”, se lee en un trino de Biyin. Dentro de las publicaciones se leen mensajes xenófobos y ofensivos hacia diferentes nacionalidades y trinos en los que se habla sobre violencia específica.

Respecto a todas estas publicaciones que fueron recordadas por los usuarios, ambos streamers realizaron un en vivo en el que se refirieron a lo acontecido y lo a que, según ellos, están arrepentidos. Biyín señaló que algunos de los tuits son falsos y que han sido inventados por los usuarios.

La streamer aclaró que la denuncia que realizó la madre de Yeremi incluía a gente que ella conocía y con la cual se relacionaba, pero no estaba su nombre. Asimismo, señaló a sus seguidores que habló con Ithaisa Suárez por más de una hora y le pidió perdón por no haber intentado parar a quienes hacían esto, sabiendo que hacían parte de su círculo social.

“Yo le pedí disculpas ayer. Me sentí como una mierda, pese a que yo no, no tenía nada que ver en este tema, yo me sentí como una auténtica basura y le pedí disculpas, porque yo veía todo esto delante de mí y no hice nada, ¿sabes lo que te digo? Porque si tú conoces a gente que hace estas cosas haces mal en no decirle: ey, esto está mal lo que haces. Es pararlo, al menos a la gente que conoces. Me siento como una mierda. Me siento como una auténtica basura y le pedí perdón ayer por no haber hecho nada”, dijo en el streaming.

Durante más de una hora, la streamer explicó a sus seguidores que no era consciente de que sus trinos causaran tanto daño y que ha reflexionado sobre sus actos.

La cantante colombiana Shakira sigue siendo noticia no solo en Colombia, sino en el mundo, luego de la exitosa colaboración musical con el argentino BZRP, que en tan solo un día superó los 70 millones de reproducciones tan solo en YouTube.

Sus versos son explícitos, la cantante no se guardó nada y le cantó la tabla (como coloquialmente se dice en el territorio colombiano) a su expareja, el exfutbolisa Gerard Piqué. Entre algunas de sus líneas están frases como: A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. [...] Tiene nombre de persona buena, Clara... mente no es como suena.

La letra ha causado gran impacto en el mundo entero, pues incluso países que no son de habla nativa en español han traducido cada palabra para descifrar el mensaje que le dejó la barranquillera al español. Tanto así que el streamer español Auron decidió dar a conocer su opinión al respecto.

“No entiendo a esta gente que dice RIP [Rest In Peace] qué… a ver, a Piqué le va a seguir yendo bien y el domingo va a tener una audiencia que lo flipas en la Kings League. A Piqué no le va a dejar de ir bien en la vida. RIP musicalmente hablando, igual sí… pero que no va a dejar de irle bien, la verdad”, señaló en una de sus conocidas transmisiones por Twitch, donde además agregó que, “Además a este tío que, hasta donde conozco a Piqué —que lo llevo siguiendo muchos años—, la verdad, otra persona se echaría a llorar y diría: ‘Maldita sea mi vida. Dios mío, me voy a morir’, pero yo creo que lo de ayer a Piqué lo pone cachon…”.

Adicionalmente, AuronPlay también dijo que Piqué, lejos de lamentarse por críticas y burlas, por el contrario, está disfrutando ser tendencia en todo el mundo.

“A él le gusta ser el centro de atención. A él le gusta. Seguramente lleva todo el día escuchándola en casa y bailando. Es un tipo bastante peculiar, Piqué. No creo que esté llorando. Otro, tal vez, pero, ¿Piqué llorando? Pero sí es que es un provocador desde siempre”.