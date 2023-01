Bam Margera, el actor de Jackass que fue declarado muerto por covid; esta es la historia

Bam Margera, reconocido por participar en la serie ‘Jackass’ que era transmitida por el canal de música de MTV a principios de la primera década del siglo XXI y que fue un fenómeno mundial, fue declarado en cinco ocasiones como fallecido debido a su contagio de covid-19.

El actor, luego de revelar en meses pasados que estaba contagiado, sufrió cinco convulsiones graves y neumonía por aspiración, lo que lo llevó a un resultado casi fatal.

“Básicamente me declararon muerto en el cumpleaños de Elvis. No sabía que tenía covid [...] Mi cuerpo se estaba apagando y tuve cuatro convulsiones, cada una de 10 a 20 minutos, y en la cuarta, me mordí la lengua con tanta fuerza que casi se me cae. Estaba tan hinchada que no cabía en mi boca, además estaba bebiendo esa sangre infectada y cuando me llevaron al hospital tuve mi quinta convulsión, allí no podía respirar sin un tubo en mi garganta”, dijo Margera durante el podcast de su amigo “Steve-O’s Wild Ride”.

Margera, cuyo verdadero nombre es Brandon Cole Margera, estuvo inconsciente durante cinco días en un hospital de San Diego, aunque confesó en el podcast que solo habían pasado un par de horas. Luego de ocho días en total, Margera fue dado de alta del hospital. “Cuando sacaron ese tubo sentí que le chupé la po... a Darth Vader”, afirmó entre risas junto a su compañero.

El covid está lejos de irse

Se cumplieron tres años desde que se reportaron los primeros casos del nuevo coronavirus en una plaza de mercado de la ciudad china de Wuhan y la pandemia de covid-19 sigue generando afectaciones a nivel mundial.

Según el conteo independiente de la Universidad Johns Hopkins en todo el planeta se han registrado cerca de 659 millones de casos de covid-19. Asimismo, se han reportado 6,6 millones de muertes por esa misma causa. Sin embargo, también se registran más de 13.161 millones de dosis contra la covid-19.

En ese contexto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó una alerta epidemiológica en la que señaló que los contagios nuevos del coronavirus han incrementado por seis semanas consecutivas en el continente americano. Pero no es el único virus respiratorio que les debe preocupar a las autoridades sanitarias, según ha señalado la OPS, pues hay otros que han aumentado su circulación en las últimas semanas.

Hong Kong está volviendo a vivir la pesadilla del covid-19 por un rebrote - Foto: Getty Images / SOPA Images / Colaborador

“En las últimas semanas, se ha registrado el aumento de nuevos casos ambulatorios, hospitalizaciones y defunciones en 12 países/territorios de la Región de las Américas, que, junto con el aumento de hospitalizaciones por influenza, VSR y otros virus respiratorios, pudieran impactar en demanda de los servicios de salud”, advirtió la OPS a través de su alerta epidemiológica.

Solo en la última semana, la OPS registró más de un millón de contagios nuevos de coronavirus en América. “Los casos y defunciones por covid-19 aumentaron en dos subregiones: la subregión de América del Sur (49,6 % y 55,0 %, respectivamente) y la subregión de América Central (10,4 % y 57,7 %, respectivamente)”, detalló la OPS.

Señalaron que de los 22 países que tienen datos disponibles en la región, las hospitalizaciones por covid-19 incrementaron en 12 países durante la última semana en comparación a la semana previa. A su vez, señalaron que hubo 7 países donde se incrementó la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por la covid-19.