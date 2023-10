Bebé de Carolina Cruz la deja sin palabras en pleno video por mención sobre Lincoln Palomeque

Pese a que no viven juntos, el reconocido artista cucuteño tiene una muy buena relación con sus dos hijos, Matías y Salvador. Además, trata de compartir la mayor cantidad de tiempo posible con ellos, por lo cual hacen diferentes actividades juntos.

“Yo siempre me he caracterizado por ser una mujer muy tranquila, y siempre tuve una relación bastante tranquila con Lincoln. Ahora que somos papás, pero que no estamos juntos como pareja, seguimos teniendo una buena relación. Igual de tranquila”, precisó hace unos meses en una entrevista.