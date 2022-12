‘Betty’ vuelve al Canal RCN en reemplazo de ‘Café, con aroma de mujer’

Así es, Betty y el cuartel de las feas vuelven a las noches de la televisión colombiana, pero no con la novela que los catapultó a la fama, sino con el spin off que salió en 2002 y que no tuvo tanta acogida como su producción original, en la que se vivió la historia de una joven “fea” que luego de la decepción amorosa más grande que se haya visto en argumentos colombianos, hace su cambio de look radical y se convierte en la dueña de la empresa donde alguna vez trabajó en un clóset.

Se trata de Ecomoda, la segunda producción que contó con casi todo el elenco completo de ‘Yo soy Betty, la fea’, pero con otras dinámicas y relaciones en las que los amoríos iniciados principalmente se consolidan y evolucionan, mostrando el después de una de las historias que más se ha exportado de Colombia para el mundo, pues en su edición original logró infinidad de adaptaciones e incluso traducciones para que todo el mundo fuera testigo de la vida de Beatriz Pinzón Solano.

El anuncio lo hizo el canal a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó una imagen de todo el elenco de Ecomoda, donde aparecen las caras de Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Mario Duarte, Estefanía Gómez, Marcela Posada, Luz Velásquez, Julio César Herrera, la desaparecida Dora Cadavid y muchos más.

“¿Los extrañaron😍? La colección de fin de año de #Ecomoda llega al Canal RCN, esta familia hará de diciembre un mes mucho más divertido🤭”, fueron las palabras que usó el canal en su publicación para animar a sus televidentes a volver a conectarse con la producción, que estuvo al aire por primera vez hace 20 años.

Las reacciones entre los cibernautas están divididas, pues muchos se alegraron por poder ver nuevamente dicha producción, sin embargo, otros están cansados de tanto “reencauche”, pues desde la pandemia del Covid-19, los dos canales privados de Colombia tuvieron que desempolvar sus novelas viejas para tener con qué rellenar sus parrillas de programación, pues todas las producciones tuvieron que parar debido a las restricciones sanitarias.

“Me encantaaaaa😍😍😍”, “Por lo menos hubieran acabado el viernes para empezar el lunes y así hubieran avanzado para comenzar las nuevas programaciones de este canal 🤔”, “¿¿¿¿Otra vez???? Naaaaah!”, “Vuelvan a Netflix 🙏🏼”, “Póngalo en Netflix también porfaaaaaa”, “Que se vaya a Prime”, “Que fiiiiinnnoooo 😂”, “Que hueso”, “Esa foto es una joya 👏👏👏👏”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Ecomoda será el reemplazo de Café, con aroma de mujer, producción que se estrenó en los años noventa originalmente y que, esta vez, en su retransmisión, logró solamente los cuarto y quinto puestos en promedio, según publica iPhone en su informe diario de rating, siempre teniendo por encima a producciones como La Descarga, La Vuelta al mundo en 80 risas, Leandro Díaz y Noticias Caracol.

Casi siempre Café lograba al menos cinco puntos de rating, pero nunca superó los 8, siendo un reto enorme para Ecomoda, quien entra a competir con programas musicales de telerrealidad y de humor que ya están consolidados en las noches de la televisión colombiana. Ahora, siempre hay que resaltar que cualquier producción que está por debajo de un noticiero tiene una área de oportunidad gigantesca para repuntar en el rating, pues la idea es siempre estar por encima de las noticias y cuando producciones lo alcanzan se empieza a decir que son exitosas.

Queda ver si el cuartel de las feas junto a una Betty bonita y una Armando dócil logran acaparar la atención de los televidentes que Margarita Rosa de Francisco no logró.