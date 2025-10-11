Una de las figuras más importantes a nivel político es Bill Clinton, quien fue presidente de los Estados Unidos desde el 20 de enero de 1993 hasta el 20 de enero de 2001. De acuerdo con lo que se puede leer en artsandculture.google.com, en un principio se desempeñó como gobernador y fiscal general de Arkansas.

En cuanto a su vida personal, es esposo de la exsecretaria de Estado, exsenadora de los Estados Unidos y dos veces candidata a la Presidencia, Hillary Clinton. Hoy, 11 de octubre, a través de su cuenta de X, la mujer realizó una publicación acompañada de varias fotos de hace varios años, en las que se le ve compartiendo con su pareja con motivo de su aniversario número 50.

Bill Clinton Expresidente de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

“Cuando nos casamos hace 50 años, no teníamos ni idea de cómo se desarrollarían nuestras vidas. Pero algo que tenía claro entonces, y que sigo teniendo ahora, es que quería acompañarte en los altibajos y las etapas intermedias. Feliz aniversario, querido Bill”, se lee en el post.

When we got married 50 years ago, we had no idea how our lives would unfold. But one thing I knew for certain then, and still know now, is that I wanted to navigate the ups and downs and in-betweens with you. Happy anniversary, dear Bill. pic.twitter.com/laJgSZNeH3 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 11, 2025

Minutos más tarde, el expresidente no dudó en compartir en su cuenta la conmovedora dedicatoria que le había hecho su esposa. Allí, también aprovechó para dedicarle unas sentidas palabras en homenaje a todos los años que llevan unidos como pareja.

“Durante 50 años, me has hecho reflexionar, reír y crecer. Me inspiras cada día con tu inagotable determinación para hacer el bien en el mundo, en todas las formas posibles. Estoy muy agradecido por ti y por la vida que hemos construido juntos. ¡Feliz aniversario, Hillary!”, detalló el hombre.

For 50 years, you have kept me thinking, laughing, and growing. You inspire me every day with your boundless determination to do good in the world in ways large and small. I’m so grateful for you and the life we’ve built together. Happy anniversary, Hillary! Here’s to many more. https://t.co/at3ygtMQZX pic.twitter.com/aucFsZUFqk — Bill Clinton (@BillClinton) October 11, 2025

Sin embargo, la publicación hizo que algunos recordaran el escándalo de infidelidad en el que estuvo envuelto el mandatario durante la década de 1990, junto a Monica Lewinsky.