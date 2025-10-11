Suscribirse

Gente

Bill y Hillary Clinton celebran su relación con emotivos recuerdos tras 50 años de casados: “Me inspiras cada día”

La pareja aprovechó las redes sociales para celebrar su aniversario número 50 con emotivos mensajes y fotografías.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Gente
11 de octubre de 2025, 6:27 p. m.
Bill Clinton y Hillary Clinton celebran su aniversario número 50.
Bill Clinton y Hillary Clinton celebran su aniversario número 50. | Foto: Montaje de SEMANA: primera foto tomada de X @BillClinton-API. Segunda foto tomada de Getty Images

Una de las figuras más importantes a nivel político es Bill Clinton, quien fue presidente de los Estados Unidos desde el 20 de enero de 1993 hasta el 20 de enero de 2001. De acuerdo con lo que se puede leer en artsandculture.google.com, en un principio se desempeñó como gobernador y fiscal general de Arkansas.

En cuanto a su vida personal, es esposo de la exsecretaria de Estado, exsenadora de los Estados Unidos y dos veces candidata a la Presidencia, Hillary Clinton. Hoy, 11 de octubre, a través de su cuenta de X, la mujer realizó una publicación acompañada de varias fotos de hace varios años, en las que se le ve compartiendo con su pareja con motivo de su aniversario número 50.

Bill Clinton Expresidente de Estados Unidos
Bill Clinton Expresidente de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

“Cuando nos casamos hace 50 años, no teníamos ni idea de cómo se desarrollarían nuestras vidas. Pero algo que tenía claro entonces, y que sigo teniendo ahora, es que quería acompañarte en los altibajos y las etapas intermedias. Feliz aniversario, querido Bill”, se lee en el post.

Minutos más tarde, el expresidente no dudó en compartir en su cuenta la conmovedora dedicatoria que le había hecho su esposa. Allí, también aprovechó para dedicarle unas sentidas palabras en homenaje a todos los años que llevan unidos como pareja.

“Durante 50 años, me has hecho reflexionar, reír y crecer. Me inspiras cada día con tu inagotable determinación para hacer el bien en el mundo, en todas las formas posibles. Estoy muy agradecido por ti y por la vida que hemos construido juntos. ¡Feliz aniversario, Hillary!”, detalló el hombre.

Sin embargo, la publicación hizo que algunos recordaran el escándalo de infidelidad en el que estuvo envuelto el mandatario durante la década de 1990, junto a Monica Lewinsky.

Contexto: La preocupante imagen de Bill Clinton que reaviva los rumores sobre sus problemas cardíacos

De acuerdo con un artículo de CNN en Español, la mujer era becaria en la Casa Blanca cuando inició una relación con Clinton. La polémica se desató alrededor del caso tras revelarse la relación extramarital. Como resultado, la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano, inició un juicio político contra el mandatario demócrata. Sin embargo, tras el proceso llevado a cabo en el Senado, Clinton fue absuelto de todas las acusaciones y pudo continuar en su cargo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Joe Biden comienza cinco semanas de radioterapia y tratamiento hormonal para combatir el cáncer de próstata

2. Bill y Hillary Clinton celebran su relación con emotivos recuerdos tras 50 años de casados: “Me inspiras cada día”

3. Presidente Petro vuelve a atacar a María Corina Machado por el Nobel de Paz: “No es llevando a Netanyahu”

4. “Saqueo, paraísos fiscales e inversiones ilegales”: Carolina Corcho revela por qué las EPS no pueden seguir manejando la plata

5. “Una de las experiencias más fuertes que he vivido”: en video, colombiana denunció peligrosa estrategia usada por ladrones en Miami

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Bill ClintonHillary ClintonEstados UnidosAniversario

Noticias Destacadas

Bill Clinton y Hillary Clinton celebran su aniversario número 50.

Bill y Hillary Clinton celebran su relación con emotivos recuerdos tras 50 años de casados: “Me inspiras cada día”

Redacción Gente
Mamá de Epa Colombia envía importante mensaje.

Mamá de Epa Colombia no se contuvo y envío conmovedor mensaje con importante súplica: “Tú tienes el poder”

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 29: Daniella Alvarez walks the runway during L'Oréal Paris Le Défilé. Liberté, Egalité, Sororité "You're Worth It" at Hotel de Ville on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by Pietro S. D'Aprano/Getty Images for L'Oréal Paris)

Daniella Álvarez habló sobre el amor en su vida, en su proceso de recuperación y como la llevó hasta modelar en París, “ha sido mi motor”

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.