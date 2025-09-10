Cadáver fue hallado dentro del Tesla de rapero estadounidense en Hollywood; avanzan las investigaciones

Un cadáver en estado de descomposición fue hallado en el portamaletas de un Tesla que fue incautado y está registrado a nombre de la estrella emergente del rap estadounidense D4vd, informaron la policía y los medios de comunicación este martes.

Los vecinos de un depósito de vehículos llamaron a la policía para reportar un olor a podrido que provenía del estacionamiento localizado en Hollywood el lunes, más exactamente en la avenida North Mansfield.

Cuando los oficiales llegaron, dijeron haber encontrado un cuerpo en estado de descomposición envuelto en plástico en el maletero, que en este modelo de auto eléctrico, está en la parte del frente.

Dismembered body found in D4vd's abandoned Tesla is ID'd as a woman with distinct outfit and tattoo

“Nos notificaron esta mañana, y el vehículo ha estado aquí por un par de días”, dijo a los medios de comunicación Robert Peters, del Departamento de Policía de Los Ángeles.

El carro está registrado en Texas a nombre de David Anthony Burke, cuyo nombre artístico es D4vd, informó el canal ABC7.

Según dieron a conocer algunas imágenes divulgadas por el canal KABC, la zona estaba totalmente acordonada con cinta amarilla y los investigadores realizaban su labor en el lugar de los hechos.

D4vd continúa con su gira musical

D4vd tenía previsto tocar en Minneapolis en estos días, como parte de la gira mundial que realiza el cantante de 20 años.

La estrella saltó a la fama en 2022, cuando su Romantic Homicide se convirtió en un éxito de TikTok.

D4vd mantiene presencia activa en las redes sociales, donde durante los últimos días ha promovido su nuevo disco, pero no ha hecho mención al incidente.

El depósito de vehículos donde el cadáver fue hallado es cercano al nuevo restaurante de Tesla, de Elon Musk, que abrió sus puertas en julio en Hollywood.

Por ahora, se esperan los resultados correspondientes de los estudios forenses para conocer la identidad de la víctima y las causas de su fallecimiento.

El rapero se enteró del hallazgo en su carro

Según se dio a conocer, el artista fue notificado debido a lo sucedido y un allegado a él fue el encargado de confirmar esto en exclusiva a NBC News. Además, añadió que el cantante “está plenamente cooperando con las autoridades”, dijo.

Update:



The body found in the Tesla was chopped up and heavily decomposed. The medical examiner will determine the exact cause of death.

En este caso, solamente resta esperar el paso de los días, ya que el avanzado estado de descomposición en el que fue hallado el cuerpo, retrasa totalmente cualquier intento de identificación y la causa de muerte.

Mientras tanto, las autoridades se enfocan en llevar a cabo una exhaustiva búsqueda y registro de movimientos del vehículo.