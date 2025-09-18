Cadáver hallado en el Tesla de rapero era de una menor de edad; autoridades revelan escabrosos detalles

Hace algunas semanas se dio a conocer la noticia de que en el carro Tesla de un artista estadounidense se encontró un cadáver dentro del maletero, hecho que fue material de investigación para las autoridades.

Un cuerpo descuartizado que fue encontrado en estado de descomposición en el maletero de un Tesla, registrado a nombre de la estrella emergente del rap D4vd, es de una adolescente, informaron autoridades estadounidenses.

La policía descubrió el cadáver el 8 de septiembre cuando trabajadores y vecinos de un depósito de carros en Hollywood, California, llamaron para denunciar un olor pútrido.

Cuando los oficiales llegaron, encontraron un cuerpo descompuesto que, de acuerdo con medios de comunicación locales, estaba desmembrado y envuelto en plástico dentro del maletero del vehículo eléctrico.

We reached out to a rep for D4vd ... so far, no word back. D4vd posted something on social Monday, so given the car was at the tow yard for several days, it would appear the body is not that of the singer. pic.twitter.com/YkeeuBSUAK — TMZ (@TMZ) September 9, 2025

El departamento forense de Los Ángeles dijo que el cuerpo es de Celeste Rivas Hernández de 15 años. La causa de la muerte aún no fue establecida.

El portal del entretenimiento TMZ dijo este miércoles que conversaron con la madre de la adolescente, quien dijo que su hija tenía un novio llamado David.

El medio publicó un afiche del departamento del Sheriff del vecino condado de Riverside de abril pasado en el que pedía información de Celeste, que desapareció en la región de Lake Elsinore, en el sureste de Los Ángeles, cuando tenía 13 años.

Dismembered body found in D4vd’s abandoned Tesla is ID’d as a woman with distinct outfit and tattoo https://t.co/hAs872JO6Q pic.twitter.com/NxguDFNvPg — New York Post (@nypost) September 10, 2025

La oficina forense había descrito previamente a la persona fallecida como una mujer de cabello negro ondulado, sin edad definida.

“La fallecida estaba severamente descompuesta dentro de un vehículo”, dijo el comunicado.

“Aparentemente, estaba muerta y dentro del vehículo por un período de tiempo extenso antes de ser encontrada”.

El departamento de la policía de Los Ángeles dijo que el Tesla estaba estacionado en la lujosa área de Hollywood Hills por casi un mes antes de que fuera remolcado.

TMZ informó que el carro, registrado en Texas a nombre de David Anthony Burke (el verdadero nombre de D4vd) no había sido reportado como robado.

Un representante del cantante dijo que cooperaba con las autoridades tras ser informado del hallazgo.

El artista de 20 años está en la recta final de una gira mundial, que debería visitar este fin de semana Los Ángeles.

El joven saltó a la fama en 2022 luego de que su Romantic Homicide se convirtiera en un éxito de TikTok.

Desde el principio, el artista y su equipo de trabajo fueron notificados con lo sucedido y se pusieron a total disposición de las autoridades.