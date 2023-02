Camilo presume cómo celebrará con Evaluna su tercer aniversario; uno de los planes es pedirle que prepare galletas

Camilo Echeverry volvió a demostrar que los rumores acerca de la ruptura amorosa con Evaluna Montaner nada tienen que ver con la realidad. Contrario a lo que se ha especulado, la pareja parece vivir uno de los mejores momentos en su relación; de hecho, este 8 de octubre están cumpliendo tres años de casados.

En sus redes sociales, el artista colombiano publicó los planes que tiene para celebrar su matrimonio con la también cantante. La agenda, lejos de ser extravagante, como algunos podrían imaginar, incluye detalles sencillos, pero que enamoran, entre ellos llevarle a la cama una taza de café.

En una historia en Instagram, red social en la que suma más de 27 millones de seguidores, el cantante subió una captura de pantalla de su calendario para mostrar lo que tenía preparado.

LAS VEGAS, NV - 17 DE NOVIEMBRE: Evaluna y Camilo asisten a la alfombra roja durante la 23.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY en Michelob ULTRA Arena el 17 de noviembre de 2022 en Las Vegas, Nevada. (Foto por Omar Vega/FilmMagic) - Foto: Getty Images

El primer plan para celebrar su tercer aniversario fue llevarle café, seguido de prepararle el desayuno. El tercer lugar del listado es “probablemente recibir un regalo de Evaluna”, lo que deja en evidencia lo bien que conoce a la hija de Ricardo Montaner, con quien comparte sus días.

Luego de recibir el obsequio de su amada, lo contemplado por Camilo era ver una película, además de cocinar el almuerzo y pedir que le preparara galletas.

Lo que continúa en el listado es tomar dos tragos de tequila, observar una película más y disfrutar del atardecer en la playa, plan en el que incluye a su hijo Índigo.

“Yo hoy todo el día”, fue el mensaje que Camilo dejó en su historia.

Los planes de Camilo Echeverry y Evaluna Montaner en su tercer aniversario de matrimonio. - Foto: Instagram: @Camilo

Camilo y Evaluna, ¿en busca de un hermanito para Índigo?

Días atrás, Camilo desmintió su supuesta crisis matrimonial y aseguró que todo marcha perfectamente con su familia, incluso dejó entrever que está pensando en un hermanito para Índigo. A través de sus redes sociales, Camilo compartió un video en el que figuró abrazando a su esposa y le dedicó unas palabras que emocionaron a sus fanáticos.

“Te compuse una canción, un poema y dice: Lo que yo siento por ti creo que es amor profundo, qué bonita nuestra criatura, cuidado te empaco el segundo”. La dedicatoria hizo pensar a los seguidores de la pareja que Camilo le envió una indirecta a Evaluna para agrandar la familia.

Se conocen las primeras fotos de Índigo, la primera hija de Evaluna y Camilo - Foto: Instagram @camilo

Además, el cantante compartió imágenes de su esposa mientras estaba acostada en el piso y mostrando su abdomen. “Evaluna Montaner, los periodistas preguntan cómo haces para tener ese abdomen después de tener un bebé”, algo que llamó la atención fue que el colombiano le acariciaba la barriguita a su pareja.

Ante esto, los internautas no se hicieron esperar y dejaron comentarios como “Que digan lo que quieran, son una hermosa pareja”; “necesito un amor así”; “me encanta como llevan su relación”; “amaría que tuvieran otro hijo”.

El tatuaje de ajo por el que le reprocharon

Mediante un video compartido en su cuenta personal de Instagram, Camilo le contó a sus seguidores que se haría un nuevo tatuaje; esto dejó con expectativas a sus fans, quienes pensaron que el tatuaje tendría relación con su esposa o hija; sin embargo, sus fanáticos se llevaron una gran sorpresa.

“Me dijeron que me tatuara lo que más amo en la vida”. Posteriormente, se mostró en un estudio de tatuajes mostrando su pantorrilla y dejó ver en medio de algunas risas que su nuevo tatuaje se trataba de un ajo.

Ante lo sucedido, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar; la mayoría de ellos mencionó que no entienden la relación que hay entre dicho alimento y lo que más ama el cantante en su vida, incluso algunos mencionaron que no hallaba con qué llamar la atención. Por otra parte, otros defendieron al artista e incluso les pareció bastante jocosa la dinámica del antioqueño.