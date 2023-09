Camilo reaccionó y le ‘cantó la tabla’ a paparazzi que publicó fotos de su hija: “Violaron el espacio personal”

Camilo arremetió contra paparazzi que publicó fotos de Índigo

“Pues voy a aprovechar para contar esto, que no lo he contado antes. ¿Vieron las fotos que salieron de Índigo y de nosotros en la calle, en Madrid? Ok, estábamos en un lugar tomándonos un café o algo así y había dos paparazzi afuera tomando fotos”, comentó al inicio.

Camilo mencionó que se acercó al paparazzi y le pidió que tuviera cuidado con su hija, solicitándole que la protegiera y no la expusiera con esos contenidos. El hombre le aseguró que no haría nada de eso de manera pública, pues podría traerle problemas legales y él era consciente.

“Le dijimos al tipo: ‘Mi hermano, te puedo pedir que por favor me cuides a Índi, no le tomes fotos a ella’. Me dijo: ‘Sí, es más, yo no puedo postear ninguna foto de la bebé ni puedo entregarla porque me meto en un problema legal’”, relató el cantante.