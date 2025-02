Carla Giraldo destapó detalles de los peores momentos de su vida: “han sido varios”

“He tenido varios días tristes en mi vida. Uno es cuando me fui de la casa y me separé. El día que me fui de mi casa siendo chiquita. El día que perdí a mi mamá”, dijo frente a los micrófonos de la estación de radio.

El polémico momento con Cristina Hurtado que afectó a Carla Giraldo

“Yo estaba esperando a que ella dijera el resto porque yo no le decía, entonces le digo ‘sorpresas nos dan los famosos todos los días, ¿con qué vamos? Y ella me dice ‘dígalo usted, dígalo usted que sí hizo la tarea’.

Añadió: “Cuando yo escuché eso, yo miré a la cámara y dije, o me salvan ya y me gritan con qué vamos o me toca decir que no tengo idea. Ahí me gritan que son los beneficios y yo digo: ‘beneficios, chao, Colombia, nos vemos mañana’ y salí y me fui a llorar”.