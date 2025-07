Carlos Calero habló de cómo impactó en su vida los problemas de salud en su familia

Calero se refirió primero a su esposa, quien fue diagnosticada con cáncer de seno en julio del 2024. Con voz entrecortada, el presentador de Día a día relató que en el momento en el que se enteró, intentó mantener una postura de fortaleza para que las cosas no se sintieran más complejas, pero tuvo que tomar un espacio para él solo y desahogarse, pues sentía que su mundo se derrumbaba.

“El día que nos dijeron, yo me fui a llorar al baño. Quería mostrarle fuerza a ella, pero estaba destrozado” , dijo.

Además de esto, recordó que esta fue la segunda vez que esta delicada enfermedad llegó a su vida, pues cuando su hijo tenía 14 años recibió el diagnóstico de un tumor en la cabeza, por lo que tuvo que iniciar fuertes tratamientos contra el cáncer como quimioterapia y radioterapia, aunque no llegó a ser sometido a una intervención quirúrgica.

Sin embargo, tanto en este espacio como en otros, ha dejado ver que no tiene nada de malo sentir tristeza y sobre todo llorar. “Uno no se puede hacer el fuerte todo el tiempo. Yo lloré como nunca. A escondidas, en público, con amigos… No sabía qué más podía pasar”, concluyó.