A pesar de que este camino no ha sido sencillo, la familia Calero Ceballos ha luchado por acompañarla y protegerla en todos los instantes, esperando respuestas positivas a futuro. De hecho, recientemente, la colombiana utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir un mensaje, el cual hacía referencia a las experiencias que atravesó hasta el presente con esta enfermedad.

“ Han sido nueve meses de un camino lleno de desafíos, donde he sentido muy de cerca la mano de Dios guiándome en cada paso. En este recorrido, he descubierto que el amor, ese amor inmenso y sanador, es la fuerza que transforma el dolor en esperanza y cada día en un nuevo comienzo”, escribió al inicio.

“Cada jornada, por difícil que parezca, ha sido una muestra de valentía y fe inquebrantable. He aprendido que, incluso en la adversidad, la luz divina ilumina el sendero, recordándonos que la curación no solo es física, sino también espiritual y emocional. Esa mezcla de fe, esperanza y amor ha sido mi escudo, una fuerza que me impulsa a levantarme, a seguir creyendo y a ver la vida con ojos renovados”, agregó.