Carlos Calero protagonizó escena de ‘celos’ en ‘Día a día’; Carolina Cruz destapó reacción de su colega

Día a día se convirtió en uno de los programas de televisión más comentados y vistos de Caracol Televisión, debido a la larga trayectoria que construyó en los medios. Este formato alcanzó un gran número de seguidores, los cuales simpatizaron con los presentadores y los integrantes de la producción.

Presentadores de 'Día a día' - Foto: Instagram @diaadiacaracoltv

Con el paso del tiempo, el proyecto tuvo diferentes cambios y transformaciones, las cuales le dieron un fresco y una renovación a la propuesta del matutino. Los rostros cambiaron, las secciones se modificaron y las ideas fluyeron, adaptando las ocurrencias a la modernidad y los temas tendencia.

Sin embargo, recientemente, las miradas de los curiosos se posaron en una serie de contenidos que publicó Carolina Cruz, integrante del matutino, en su cuenta oficial de Instagram, donde registró una supuesta escena de celos que tuvo Carlos Calero con una situación en el set. La modelo no dudó en ponerle gracia al asunto, plasmando la reacción que habría tenido su amigo con algo específico.

El presentador fue protagonista de contenidos publicados en redes sociales. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

De acuerdo con lo que quedó plasmado, la vallecaucana publicó unas imágenes en las que se observó a Carlos Calero sentado junto a ella, mientras que Carolina Soto los detallaba en silencio. En ese momento surgió la pregunta sobre por qué estaba celoso, a lo que él se mostró sorprendido y pasmado.

“¿Estás celoso o qué?”, dijo Carolina Cruz, a lo que su colega respondió: “¿Por qué mi amor?”

Ahí fue cuando la empresaria giró la cámara y enfocó a Juan Diego Vanegas, quien estaba preparando un plato en la cocina del programa. La modelo explotó en elogios para su compañero, destacando lo lindo que se veía cocinando y preparando la receta del día.

El chef fue elogiado por Carolina Cruz en Día a día. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

“No,no. Juan, te ves lindo haciendo ese plato, te quedó superlindo”, mencionó la presentadora, mientras se escuchaba de fondo cómo Calero apoyaba los elogios y aseguraba que todo se veía muy bien.

El chef preparó una receta especial en el matutino. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Cruz no se quedó callada y volvió a grabar al presentador, enfatizando en cómo le cambió el gesto de su rostro y cómo levantó la ceja por los “celos” que sentía. Allí lo llenó de palabras bonitas y calificativos con los que destacaba lo atractivo y bonito que lucía en Día a día.

“No, pero botó el chupo mal, tú también te ves lindo, hermoso, precioso, bello, princeso”, dijo la colombiana, mientras que el barranquillero mencionaba: “Pero jamás”.

Los presentadores bromearon con una inesperada 'escena de celos'. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Carolina Soto no se quedó callada y metió la cucharada, puntualizando en cómo se veía su compañero con esta “escena de celos”, por lo que se fue al humor y habló de una expresión que hizo. “Princeso desde que levantó la ceja”, reaccionó la también presentadora.

Carlos Calero en Día a día. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Esta charla demostró que en el set del matutino existe una buena comunicación y respeto entre los integrantes de la producción, quienes suelen bromear y jugar con distintos detalles de sus vidas. Todos compaginan muy bien, disfrutando del ambiente y los espacios libres que quedan en los cortes comerciales.

Inesperada confesión de Carolina Cruz en ‘Día a día’

Según se observó días atrás, la vallecaucana, de igual manera, volvió a dar de qué hablar en las redes sociales, debido a que hizo una inesperada confesión durante Día a día, dejando ver que sí tiene una relación sentimental con Farah.

Todo comenzó en medio de un corte comercial, luego de que la famosa presentadora le dijera a Juan Diego Vanegas, chef principal del espacio televisivo, que lo perdonaba por no haberla consentido la semana pasada. Asimismo, aprovechó el momento para decir que le “encanta el pollo”.

“Ya te perdoné, porque me tenías muy olvidada. Ayer te perdoné luego de ese chicharrón delicioso que me diste, y hoy te reperdoné. Nada me gusta más que un pollo”, manifestó Carolina Cruz entre risas, ante la atenta mirada de Iván Lalinde y Carolina Soto.