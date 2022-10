Carlos Vargas, de ‘La Red’, reveló cuál es la frustración que carga en su vida

Carlos Vargas, reconocido presentador de televisión, logró robarse las miradas de miles de colombianos con su trabajo en los medios desde hace varios años. Su paso por distintos proyectos como La Red lo ayudó a catapultarse y abrirse paso entre la farándula nacional, la cual ya reconoce su talento y actitud frente a las cámaras.

Recientemente, el integrante del formato de Caracol Televisión llamó la atención de los curiosos con un inesperado video, el cual era una confesión que hacía sobre su vida personal. El colombiano se sinceró y reveló una frustración que ha cargado a lo largo de su trayectoria como periodista, enfocándose en lo mucho que lo terminó afectando al momento de estudiar.

De acuerdo con lo que quedó grabado en un clip, ‘Carlitos’, como suelen decirle, indicó que se despertó temprano el domingo pasado y se puso a chismosear Twitter. Allí vio una noticia sobre cursos de grandes universidades del mundo, por lo que intentó acceder a ellos y ver si lograba tomar alguno.

“Me desperté como a las 8:00 de la mañana pasaditas y en ese momento en el que uno empieza a revisar las redes sociales, su WhatsApp…entré a Twitter y me emociono porque encuentro un artículo de El Tiempo que dice: ‘Cursos gratis en prestigiosas universidades’. Yo ya había escuchado de ellas porque mi hermana hizo uno hace mucho tiempo”, relató el comunicador en el post.

Al momento de leer y descargar la aplicación online, Vargas se dio cuenta de que se trataba exclusivamente de cursos en inglés, por lo que ya veía frenado su impulso de aprender. El presentador de entretenimiento señaló que a sus 43 años no sabía el idioma, por lo que antes de pensar en estos proyectos, debía acercarse al idioma y no “timar” como antes.

“Cuando me doy cuenta decía: ‘Cursos solamente en inglés’. Yo no sé inglés… yo he timado y triunfado. Pero en el periodismo se hacen las entrevistas en inglés con traductor y lo arreglan a uno y todo, pero… cuánto daría yo por saber inglés y poder hacer estos cursos. Siguiente parada: aprender inglés a los 43 años”, agregó a sus declaraciones, donde manifestó el descontento con esta situación personal.

Para finalizar este tema, Carlos Vargas subió unas historias de las reacciones que recibió, destacando el comentario de Yaneth Waldman, quien le recomendaba que se pusiera a estudiar inglés para lograr su cometido.

“A ver, mamita, usted conociendo este cuerpito hace unos años atrás, sabe que este cuerpito es inquieto. Obvio que yo ya he comenzado cursos de inglés aquí en Colombia, pero duro lo que dura un peo en un costal, mami. Entiéndeme, lo mío es irme a vivir esa experiencia, yo no puedo estudiando. Me toca estar interactuando… mami, compréndeme”, expresó el colombiano.

El “sugar daddy” que Carlos Vargas presentó en sus redes sociales

De acuerdo con lo que quedó grabado semanas atrás en una serie de clips, las ocurrencias del famoso presentador no tuvieron límites y esta vez aprovechó las historias de su cuenta oficial de Instagram para presentar de forma oficial a su “sugar daddy”. Pese a que todo fue en tono de broma y con mucho sarcasmo, el vallecaucano le imprimió todos los detalles posibles para generar risas entre sus seguidores de la plataforma digital.

Según quedó plasmado en el post, Carlos aseguró que esta persona se trataba de Mark Rausch, hermano del chef Jorge Rausch, quien se especializa en repostería, panadería y técnicas con sabores dulces. Ambos compartieron en diferentes momentos de los últimos días, por lo que, al parecer, el presentador le sacó humor al hecho de que fue convidado por el chef a probar todo tipo de recetas y preparaciones.

El colombiano soltó burlas y frases graciosas, indicando que de nuevo lo estaban invitando a comer, por lo que ya se estaba preocupando por los gestos que tenían hacia él.

“Mire, quién nos invitó a tragar otra vez. Y estoy preocupado porque cada ratico nos invita a almorzar”, dijo ‘Carlitos’ en el post, donde también mostró que se encontraba en compañía de otro rostro famoso de las redes sociales.

Vargas publicó unas imágenes en las que se pudo detallar que se trataba de Mario Ruíz, reconocido influencer y youtuber colombiano, quien no dudó en mencionar que Rausch ya se estaba convirtiendo en el “sugar daddy” del presentador, con todas las invitaciones y cortesías que tenía con él.