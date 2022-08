Carolina Cruz confesó qué relación tiene con Lincoln Palomeque: “Es muy buen hombre”

Carolina Cruz, una de las principales presentadoras de Día a día (Caracol Televisión), sorprendió este lunes a todos sus seguidores y mostró el emotivo momento que vivió junto a Lincoln Palomeque, su expareja sentimental.

La empresaria vallecaucana no aguantó la emoción y compartió el primer día de colegio de su hijo mayor, Matías. Asimismo, dejó ver que este importante acontecimiento familiar lo vivieron de una manera bastante especial con el reconocido actor, quien la acompañó hasta el centro educativo a dejar al pequeño.

“Tengo sentimientos encontrados, porque este gordito tiene su primer día de colegio hoy. Así será por los próximos catorce años. Tengo guayabo emocional porque yo soy una mamá muy presente. Tengo más guayabo que él. ¡Te amo, hijo hermoso!”, precisó Cruz.

Tras estas declaraciones, la reconocida presentadora Caracol Televisión habilitó la caja de interrogantes en su cuenta personal de Instagram para interactuar un poco con sus fanáticos, quienes la felicitaron por su relación con el artista cucuteña.

La modelo, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar una vez más que tiene una muy buena relación con Palomeque y que lo considera un excelente padre. Incluso, indicó que escogió a un muy buen hombre.

“¿Quién dijo que cuando uno se separa tiene que terminar de enemigo de esa persona? Además, es el papá de mis hijos y escogí un muy buen hombre para ser el padre de ellos”, indicó inicialmente.

Luego, la exreina de belleza puntualizó que están en un constante contacto y añadió: “Tenemos una muy buena relación y así va a ser siempre. Por nosotros dos y por los chiquitos”.

Carolina Cruz fue contundente sobre su relación con Lincoln Palomeque pic.twitter.com/KfiaGBThlV — Ana (@PuraCensura) August 8, 2022

Ante los rumores de una supuesta reconciliación, la empresaria vallecaucana aprovechó la dinámica para aclarar que no ha vuelto con el artista. Además, puntualizó que sigue soltera.

Cabe mencionar que Carolina Cruz compartió en marzo pasado un corto comunicado de prensa en sus redes sociales y confirmó que se separó oficialmente de Lincoln Palomeque luego de 12 años de relación sentimental.

“Llevamos mucho tiempo trabajando en nuestra familia para estar bien. Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de vida”, indicó en aquella oportunidad.

La caleña rompió el silencio hace unos días y habló por primera vez sobre las razones por las cuales terminó con el cucuteño, que se alejó de su hogar en medio de la pandemia debido a los proyectos laborales en los que estaba trabajando.

“Cuando uno toma este tipo de decisiones, que son difíciles y no se toman de un día para otro, es porque lo has pensado muy bien. La verdad es que es una decisión pensada, no importa si nunca me casé”, indicó en el programa La Red.

Por último, concluyó: “Yo tenía una muy buena relación, pero ya sentía que había cumplido un ciclo. Además, yo siento que muchas veces el amor cambia, y el amor trasciende, sigue estando, pero de una manera diferente. Ahí es cuando tienes que ponerlo en una balanza y decir ¿qué quiero yo en mi vida?”.