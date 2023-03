Carolina Cruz ya tendría novio piloto, sanandresano y boxeador

Carolina Cruz no sale de una polémica para meterse en otra y en medio de todo el revuelo que generaron sus desatinados comentarios sobre la explantación mamaria que se ha dado en masa en la farándula nacional, ahora es protagonista por un tema que la tuvo en los titulares de todos los medios del país en 2022: sus relaciones sentimentales.

Mientras miles de cibernautas aún condenan frases dichas por la exreina como “mujeres planas” y “con cuerpo de hombre”, haciendo alusión a aquellas mujeres que deciden retirarse sus implantes mamarios, otros están revoloteando en diferentes redes sociales con el que sería el nuevo novio de la vallecaucana, su primera relación sería luego de su separación con el actor Lincoln Palomeque, con quien estuvo durante 14 años y tuvo dos hijos: Matías y Salvador.

Tal como lo mencionan varios medios como el programa de chismes Lo sé todo, del Canal Uno, Carolina estaría saliendo con Jamil Farah, que según se puede leer en su perfil oficial de Instagram es un piloto nacido en San Andrés islas amante del surf, el kitesurf y el boxeo, además de, aparentemente, ser parte de una de las agencias de modelaje más grandes del país.

En sus fotos de Instagram se puede ver que en efecto aparece con su uniforme de capitán a bordo, además de demostrar sus dotes como chef y de ostentar un cuerpo que muchos y muchas envidian, pues sus músculos tonificados se enmarcan a la perfección y hacen conjunto exquisito con la barba rojiza del isleño.

Además, tiene imágenes haciendo las veces de DJ y compartiendo con personajes de la farándula nacional como Helena Fadul y Gabriela Tafur, consolidando así un perfil “TOP” para una de las presentadoras más reconocidas de Colombia como lo es Carolina Cruz, que últimamente brilla más por sus polémicas que por su trabajo, aunque cabe resaltar que su filantropía junto con su fundación es uno de los mayores logros de la caleña, pues ha ayudado a muchos familias con pequeñines que padecen enfermedades difíciles de llevar.

“Lo que nos dicen es que están superfelices disfrutando de las mieles del amor”, dijo el presentador Ariel Osorio en el segmento de Lo sé todo donde anunciaron el amorío de la caleña, que según ellos se habría confirmado en el pasado concierto de Romeo Santos en Bogotá, donde se les vio juntos y al parecer habrían sido fotografiados dándose un besos.

Por su parte, Elianis Garrido salió a salvar la patria dejando claro que aun la información no es del todo confirmada, pues Farah podría ser solo un buen amigo con el que relacionan a la caleña sentimentalmente, como ha sucedido con Fabio Starita, Holman Fuentes y el mismo Iván Lalinde.

“Puede ser un amigo con el que uno va a un concierto para no ir solo. Ella está soltera, es una mujer joven, hermosa, fabulosa, puede estar con quien quiera y si se está dando una nueva oportunidad, maravilloso. El hombre es churro”, añadió la presentadora barranquillera en el programa.

Mientras tanto, varios famosos siguen arremetiendo en contra de la exreina por la polémica que desató con sus declaraciones. Uno de ellos fue el actor Juan Pablo Raba, quien dejó claro que para él una mujer “plana” sí es femenina y bella.

“Quiero decir que todos tienen derecho a dar su opinión, la que sea, pero mi opinión es que una mujer plana es femenina. Una mujer plana no se ve como un hombre y que las cicatrices no son horribles. Las cicatrices hablan de la vida, las experiencias, los accidentes, los errores y las decisiones que hemos tomado. Las cicatrices no son horribles… Yo estoy casado con una mujer explantada y mi hermana sufrió del Síndrome de Asía, ella tiene una doble mastectomía por cáncer. Mi Hermana se puso implantes por recomendación de sus amigas y luego de visitar muchos doctores descubrió que tenía este síndrome, por lo cual se explantó. Yo decidí apoyar a Mónica por toda la información que encontré sobre esto y que todavía me tiene perplejo”, afirmó el actor.