Carolina Soto tuvo que salir corriendo del Canal Caracol por tema urgente y destapó detalle: “Me da una angustia tan horrible”

“Gracias a Dios, todo está bien. Imagínate que salí del canal y Valentino estaba con un dolor en la barriga horrible, pero horrible. Se estaba retorciendo, y como yo normalmente no lo veo así, me asusté. Uno le pregunta qué tan mal está para llevarlo a la clínica y siempre dice que no, pero hoy me dijo que sí, entonces dije: ‘La cosa sí está grave’. Soy malísima para intentar primero que se mejoren en casa, soy malísima, y siempre me voy para la clínica”, comentó.