Cartagena no duerme cuando el mundo baila: &ME y la última gran noche del año

Si el cierre de año tuviera un dress code, sería blanco, piel bronceada y copas frías frente al mar. Este 29 de diciembre, Cartagena se sacude del protocolo y se convierte en el epicentro global del lujo nocturno con una de las fiestas más exclusivas del año: BreakfastLive &ME en Atolón Beach Club.

No es solo una fiesta. Es una declaración. De esas que no se publican en estados, pero se recuerdan para siempre. La escena comienza lejos del ruido habitual de la ciudad. Una lancha cruza el mar rumbo a Tierra Bomba, mientras el sol se despide y la expectativa sube. Atolón Beach Club aparece como un secreto bien guardado: frente al océano, con aforo limitado, producción impecable y una energía que no se replica. Aquí no hay multitudes desbordadas, hay selectividad real. El lujo está en el espacio, el tiempo y la experiencia.

En el centro de todo, &ME. André Boadu, uno de los pilares del colectivo berlinés Keinemusik, no necesita presentación entre quienes saben. Su sonido, una mezcla hipnótica de house elegante, raíces africanas, acentos caribeños y sensibilidad europea, ha logrado algo poco común: unir continentes en una pista de baile. No impone, envuelve. No grita, conecta.

BreakfastLive, una experiencia electrónica de alto nivel redefine las fiestas de fin de año en Cartagena. Foto: Getty Images

Colombia ya fue testigo de su magia en Medellín, donde su set extendido se comparó con experiencias de alto impacto en destinos míticos como las Pirámides de Giza. Ahora, esa misma energía aterriza en el Caribe, pero con un giro más sensual, más salino, más nocturno.

Experiencia de alto nivel

Atolón no es solo el venue: es parte del espectáculo. Rodeado de mar y accesible únicamente por lancha, el beach club se transforma en un escenario natural donde la música dialoga con el paisaje. Cada detalle está pensado para un público que entiende que la exclusividad no se mide en precios, sino en sensaciones.

Para quienes buscan llevar la experiencia al siguiente nivel, los palcos ofrecen un universo aparte: acceso prioritario, transporte exclusivo, vista privilegiada del escenario, atención personalizada y beneficios en consumibles. Es la versión premium de una noche que ya es extraordinaria. Aquí no se trata de ver, sino de pertenecer.

Una experiencia curada para viajeros de temporada, insiders del house fino y amantes de los destinos que marcan tendencia antes de que se vuelvan masivos. Cartagena, por una noche, se alinea con las grandes capitales electrónicas del mundo, sin perder su esencia tropical.

Atolón Beach Club aparece como un secreto bien guardado: frente al océano, con aforo limitado, producción impecable y una energía que no se replica. Foto: Getty Images

Porque hay noches que no se repiten. Y hay cierres de año que se convierten en historia personal. Este 29 de diciembre, cuando el reloj marque el final de 2025, el mar será la pista de baile. Y solo algunos sabrán exactamente dónde estar.

