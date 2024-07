Christian Nodal no se quedó callado y reveló la verdadera razón por la que no colaboró con Maluma; ¿mala relación?

Christian Nodal es uno de los cantantes mexicanos más exitosos de la actualidad, pues pese a su corta edad, cuenta con una sólida carrera en la industria de la música popular, a lo largo de la cual, ha logrado posicionar sus canciones en las mejores listas de reproducción de streaming musical como Spotify, YouTube Music y Deezer.

El joven cantante estuvo involucrado hace poco tiempo en una fuerte polémica en internet, luego de que se diera a conocer que luego de varios años de relación, dio por terminado su vínculo con Cazzu, la madre de su hija e inició un noviazgo con Ángela Aguilar, hija de la estrella Pepe Aguilar.

Después de varios días de la confirmación del noviazgo de Christian Nodal y Ángela Aguilar, Cazzu rompió el silencio y se refirió a la relación en sus redes sociales. | Foto: Tomada de Instagram @cazzu y X

No obstante, Nodal ha sabido afrontar las críticas y se ha mostrado muy seguro de sus decisiones, y ha manifestado estar muy contento en esta nueva etapa de su vida en la que está compartiendo con la mujer que sería el amor de su vida.

Christian Nodal reveló la razón por la que no tiene una colaboración con Maluma

En medio de una reciente entrevista con La KW, medio de comunicación digital dedicado al entretenimiento, el intérprete de Ya no somos no seremos, Adiós amor y De los besos que te di, confesó detalles de la razón por la que, hasta el momento, no ha colaborado con cantante colombiano Maluma.

“Fue más tema de que yo tengo un lado de compositor que no me gusta que, si no compone, pues no se mete en los proyectos”.

Maluma | Foto: Instagram @maluma

Por otro lado, manifestó que estuvo a punto de trabajar con el reggaetonero en una de las canciones más exitosas que ha lanzado en el último año. No obstante, en el momento del ofrecimiento, se encontraba trabajando en otro tipo de proyectos.

“La segunda vez fue con este tema que se llama Según algo (haciendo referencia a según quién, canción que el cantante paisa compartió con Carín León), y cuando escuché el tema me pareció increíble, es un tema supercomercial y todo eso, pero yo en verdad que en ese momento, yo no estaba en la movida comercial, yo estaba tratando de hacer música que en verdad me llenara”.

¿Nodal está abierto a colaborar con Maluma en un futuro?

El mexicano reveló que tiene una buena relación con Maluma. No obstante, quiso serle fiel a sus ideas y seguir trabajando en música más profunda.

“Sentí que estaba en ese proceso de romper un poco con todo lo comercial y hacer algo más artístico como hago con mis videos y con mi música”, mencionó frente a las cámaras del programa de farándula.

Christian Nodal el país | Foto: Redferns

Además, resaltó que no está cerrado a trabajar con el colombiano. Sin embargo, se debe presentar la oportunidad de trabajar en una canción en la que los dos puedan poner su sello en la composición para que, más que un tema comercial, sea un contenido en el cual compartan sus sentimientos y forma de ver la vida.