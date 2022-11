Chyno Miranda: nadie estaría pagando sus gastos en la clínica y su novia no lo está ayudando

Recientemente, se dio a conocer que el cantante venezolano Chyno Miranda tuvo que ser trasladado a otro centro de rehabilitación, distinto a donde se encontraba, pues no le estaban brindando la atención necesaria. Incluso, se dio a conocer que el establecimiento no contaba con la infraestructura adecuada para tratar a sus pacientes.

Actualmente, Miranda se encuentra internado en la clínica de rehabilitación El Cedral, en su país natal.

En medio de la enfermedad que padece el artista, debido a las secuelas que le dejo el coronavirus, se han desatado varias polémicas. Una de ellas, es la disputa que viven actualmente la mamá del cantante, Alcira Pérez, y la novia del músico, Astrid Dayana Torrealba.

Los seguidores del artista se encuentran preocupados no solo por su estado de salud, sino por las recientes declaraciones que brindó el abogado de la mamá del artista, Horacio Morales, quien en medio de una rueda de prensa aseguró que, presuntamente, ni la novia de Chyno, ni su familia han pagado la mensualidad que deben darle a la clínica.

Cabe mencionar que la pareja del artista mencionó que ella y su familia se estaban haciendo cargo de esos pagos, pero al parecer no es verdad.

“Ella dice por las redes sociales que su familia y su persona están subrogando los gastos de él”, aseguró el abogado.

Sin embargo, reveló que el cantante realizó una llamada al departamento administrativo que maneja sus finanzas en Estados Unidos para solicitar un dinero con el fin de realizar la cancelación del tratamiento que se le está dando en dicha clínica de rehabilitación. Lo que genera dudas sobre si verdaderamente su pareja está pagando o no los costos del tratamiento.

“Se recibió efectivamente una llamada desde la clínica El Cedral que tuvo como finalidad solicitar al departamento administrativo que maneja las situaciones de Chyno en Estados Unidos, la cantidad de cuatro mil dólares, una situación irregular, para poder efectivamente, según la clínica, cancelar los honorarios” de los servicios prestados a Chyno”, agregó el abogado.

Ante las declaraciones del abogado de la mamá del músico, el programa del canal Univisión Despierta América reveló que la mamá de Chyno interpondrá una denuncia formal en contra de la pareja de su hijo, ya que ella debería estar haciendo los pagos de los gastos de la clínica, como lo ha mencionado en varias ocasiones por medio de diversas plataformas digitales y medios de comunicación.

Así festejó Chyno su cumpleaños desde la clínica de rehabilitación

Recientemente, se dio a conocer que la familia de Jesús Alberto Miranda Pérez -nombre del artista- lo visitó en El Cedral, centro de rehabilitación donde se encuentra, para celebrar su cumpleaños número 38. En una reciente entrevista con el programa Despierta América la madre del artista dio detalles.

“Lo primero que hago siempre que lo veo es abrazarlo. Dios te bendiga mi muchacho, él sabe que yo no lo dejo, no lo abandono. Quiero verlo feliz y sano, verlo con gente que lo quiere y lo aprecia. A él le encanta su familia, le gusta que su familia esté a su lado y acá no le gusta porque no se pudo. Él se va a levantar, él estaba muy bien en la anterior clínica, pero yo sé que con nosotros estará bien”, señaló.

Además, dijo que ella y la novia de su hijo lograron llegar a un acuerdo para cambiar los días de su visita, con el fin de que su familia pudiera compartir con Chyno la fecha de su cumpleaños, ya que, normalmente, Alcira lo visita los lunes, miércoles y viernes, mientras que Astrid lo hace los martes, jueves y sábados.