Cintia Cossio es una creadora de contenido, modelo y empresaria que se dio a conocer en el mundo digital gracias a los videos de humor que protagoniza junto a su hermano Yeferson Cossio, además de por su imponente figura y personalidad con la que ha logrado conquistar a su público.

Dentro de su contenido, la antioqueña también comparte su vida personal y el pasado 3 de septiembre enterneció a sus seguidores al publicar unas fotografías junto a su recién nacido, su primer hijo Thiago, su hermano y su pareja Jhoan López.

Cintia Cossio habló de lo que la salvó de la depresión

Aunque Cintia ha demostrado su felicidad y amor por sus hijos, en una reciente entrevista con La Red Caracol, confesó que nunca espero ser mamá y cuando tuvo a su primer hijo a los 18 años, quien la salvó de un difícil momento por el que estaba pasando.

“Cuando yo quedo embarazada de él, yo estaba pasando por un episodio de depresión”, afirmó, agregando que era tan fuerte la situación que atravesaba que en varias ocasiones pensó en atentar contra su vida.

También mencionó que gracias a Thiago empezó amar la vida, pues su mentalidad cambió y desde ese instante se ha esforzado en ser una buena mamá, por lo que ha evitado que sus pequeños sufran o se enfrenten a las mismas situaciones que a ella le causaron una herida emocional.

“Yo trato de ser como mamá lo que me hubiese gustado tener de niña. Yo quiero que mis hijos sientan lo que a mí me hubiese gustado sentir”, añadió, haciendo referencia que junto a su pareja buscan ser padres presentes y amorosos que siempre cumplen las promesas que realizan.

Cossio confesó que durante su infancia, cuando tenía 6 o 7 años, sintió culpa por las necesidades que vio en su familia, pues al ver que en muchas ocasiones no tenían para comer, pensó que había sido por ella que la comida no era suficiente para todos en su casa.

“Muchas veces los adultos no somos conscientes de que muchas de las acciones que nosotros tenemos, los hijos, las toman personal”, enfatizó.

Por último, manifestó que ser mamá es lo “mejor” y lo “peor” que le ha pasado en su vida porque no ha vuelto a dormir tranquilamente porque está todo el tiempo pendiente de que no les pase nada.