Suscribirse

GENTE

Cintia Cossio contó que quiso atentar contra su vida tras un fuerte episodio de depresión: esto fue lo que la salvó

La creadora de contenido abrió su corazón y contó una de las experiencias más sensibles para ella.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Gente
11 de noviembre de 2025, 10:03 p. m.
Cintia Cossio contó cómo logró superar la depresión.
Cintia Cossio contó cómo logró superar la depresión. | Foto: Instagram @laredcaracol

Cintia Cossio es una creadora de contenido, modelo y empresaria que se dio a conocer en el mundo digital gracias a los videos de humor que protagoniza junto a su hermano Yeferson Cossio, además de por su imponente figura y personalidad con la que ha logrado conquistar a su público.

Dentro de su contenido, la antioqueña también comparte su vida personal y el pasado 3 de septiembre enterneció a sus seguidores al publicar unas fotografías junto a su recién nacido, su primer hijo Thiago, su hermano y su pareja Jhoan López.

Contexto: Ana María Estupiñán reveló la ansiedad que sufrió antes de quedar embarazo: “Muy frustrada”

Cintia Cossio habló de lo que la salvó de la depresión

Aunque Cintia ha demostrado su felicidad y amor por sus hijos, en una reciente entrevista con La Red Caracol, confesó que nunca espero ser mamá y cuando tuvo a su primer hijo a los 18 años, quien la salvó de un difícil momento por el que estaba pasando.

“Cuando yo quedo embarazada de él, yo estaba pasando por un episodio de depresión”, afirmó, agregando que era tan fuerte la situación que atravesaba que en varias ocasiones pensó en atentar contra su vida.

También mencionó que gracias a Thiago empezó amar la vida, pues su mentalidad cambió y desde ese instante se ha esforzado en ser una buena mamá, por lo que ha evitado que sus pequeños sufran o se enfrenten a las mismas situaciones que a ella le causaron una herida emocional.

Yo trato de ser como mamá lo que me hubiese gustado tener de niña. Yo quiero que mis hijos sientan lo que a mí me hubiese gustado sentir”, añadió, haciendo referencia que junto a su pareja buscan ser padres presentes y amorosos que siempre cumplen las promesas que realizan.

Cossio confesó que durante su infancia, cuando tenía 6 o 7 años, sintió culpa por las necesidades que vio en su familia, pues al ver que en muchas ocasiones no tenían para comer, pensó que había sido por ella que la comida no era suficiente para todos en su casa.

Contexto: Yeferson Cossio le dio lujoso regalo a su hermana al confesar que está embarazada; sobrepasa los 100 millones de pesos

“Muchas veces los adultos no somos conscientes de que muchas de las acciones que nosotros tenemos, los hijos, las toman personal”, enfatizó.

Por último, manifestó que ser mamá es lo “mejor” y lo “peor” que le ha pasado en su vida porque no ha vuelto a dormir tranquilamente porque está todo el tiempo pendiente de que no les pase nada.

“Ellos se vuelven la fortaleza de uno y la debilidad también. Entonces es muy bonito porque nunca había sentido tanto amor, pero tampoco tanta preocupación”, finalizó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Inicia cumbre de Cambio Radical con la presencia de Germán Vargas Lleras; definirán hoja de ruta para 2026

2. Nicolás Maduro da la primera orden en caso de ser derrocado por EE. UU.: “No se mueve un alfiler”

3. Murió niña que había quedado gravemente herida tras ser arrollada por taxista borracho en Bogotá

4. Así está la movilidad entre Bogotá y Villavicencio este martes 11 de noviembre: paso tipo semáforo en la Vía al Llano

5. “Estaban llenos de ira”: El testimonio contra los agresores de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cintia CossioCreador de contenido

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.