Cintia Cossio rompió el silencio y contó lo desgarrador que fue enterarse de la infidelidad de su exesposo; encontró pruebas

Ante las evidencias, la expareja de Cintia tuvo que confesar: “Dios me dio la lección de mi vida. Jhoan tuvo una aventura, pero tuvo tanta valentía y amor por mí que me lo confesó” , señaló la creadora de contenidos.

Luego, agregó: “Yo vi el contacto de una persona en su celular y le pregunté – ‘¿usted por qué tiene ese contacto?’- cuando me dice dizque: ‘siéntese que le voy a contar toda la verdad’. Mi espíritu sabía qué me iba a decir él, pero pensaba: miéntame, miéntame, que le voy a creer. Cuando me contó todo, yo lloré durante 20 días en mi casa, sin comer, y él solo me decía: ‘hago lo que tú me digas’”.