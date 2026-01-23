Ciro Quiñónez tomó inesperada decisión tras muerte de Yeison Jiménez y le ‘tiraron’ por “buscar fama”: “Tanta película falsa”

La muerte de Yeison Jiménez impactó a miles de personas a inicios de 2026, debido a los detalles que rodearon el accidente de avioneta que sufrió. El cantante dejó una huella imborrable, la cual sigue vigente en los corazones de sus fans, colegas y familiares.

En este proceso, algunos usuarios de redes sociales han posado su atención en amigos y compañeros del género del fallecido artista, ya que se han pronunciado sobre varias situaciones. Algunos siguen lidiando con su dolor, mientras que otros se enfocaron en respetar y tomarse un tiempo de la industria.

Uno de los que más dio de qué hablar fue Ciro Quiñónez, quien fue muy cercano a Yeison Jiménez a lo largo de los años. Ambos compartieron en la música y en sus vidas personales, entablando un vínculo muy estrecho.

Testigos destapan verdad sobre accidente en el que murió Yeison Jiménez; expusieron detalles de la escena: “Bastante traumático”

El cantante popular manifestó en varios momentos lo mal que se encontraba, ya que esta muerte lo golpeaba directamente. Tras los homenajes póstumos, se le vio ausente de espacios digitales, evitando dar declaraciones.

Sin embargo, en las últimas horas, Ciro Quiñónez compartió una decisión importante que tomó, la cual iba de la mano de las emociones y pensamientos que tenía. El artista reveló que se alejaría de redes sociales, replanteándose su carrera para darle fuerza al legado que dejó su amigo.

“Voy a estar alejado de las redes sociales, quiero replantear mi carrera para seguir el legado de Yeison”, escribió en un post.

Este mensaje no le entró en gracia a algunas personas, quienes lo atacaron y reprocharon, asegurando que solo buscaba fama. Aquella respuesta se enfocó en señalarlo por utilizar el nombre de su amigo para darse a conocer, por lo que le pedían que dejara la “falsedad” de lado.

“Usted solo ha buscado fama con lo de Yeison y no hace sino decir que es un homenaje para él. Ya deje tanta película falsa y haga su vida más bien”, aseguró.

Por el momento, el cantante no ha respondido a estos señalamientos, teniendo en cuenta que en varios instantes ha dicho que se quiere desconectar y hacer un viaje en el que pueda pensar bien las cosas.

Aunque suele defenderse, muchos aseguraron que el usuario debía respetar el dolor de Quiñónez, en lugar de juzgarlo.