Clara Chía Martí: la vida y los secretos de la mujer que desplazó a Shakira del corazón de Piqué

Hasta agosto de 2022 pocos en el mundo sabían quién era Clara Chía Martí. Su vida y su imagen salieron a la luz desde que se conoció su romance con el jugador del Barcelona FC Gerard Piqué, quien hacía apenas un par de meses había hecho oficial su separación con Shakira tras doce años de relación, en medio de varios rumores sobre la infidelidad del futbolista español.

Las primeras imágenes del barcelonés y su nuevo amor se conocieron desde el pasado 20 de agosto, cuando fueron captados en un concierto de Dani Martin y en la boda de un amigo del jugador.

Poco después se conoció que se trataba de la misteriosa mujer con quien habían visto al futbolista, en noviembre pasado, en la discoteca La Traviesa, donde ella se ganaba la vida como mesera. Ya para entonces, las infidelidades de Piqué eran un secreto a voces.

Desde que se enamoraron, el ex de Shakira le ofreció a Clara Chía trabajo en Kosmos, su empresa de eventos deportivos y compañía audiovisual. Allí, ella se desempeña en el departamento de administración.

Lo curioso es que Shakira no fue la única engañada en medio de la relación de Piqué y su nuevo amor. Según el paparazzi Jordi Martin, el futbolista habría conocido a la joven siendo la pareja del hermano de su mejor amigo, y su romance habría empezado cuando Piqué estaba con la mamá de sus hijos, y Clara, con el joven mencionado.

“Shakira no ha sido la única persona engañada. Les pongo el antecedente: Gerard Piqué hace una cena para todos los trabajadores de la empresa Kosmos, uno de sus mejores amigos acude acompañado de su novia que era Clara Chía. Gerard le levanta la novia a su amigo. Clara y Piqué se empiezan a conocer y se enamoran” dijo el paparazzi para el programa El Gordo y la Flaca.

Nacida en Barcelona, de 23 años e hija única, Clara Chía es una estudiante de Relaciones Públicas de la Escuela Internacional de Protocolo, una de las más prestigiosas de Europa en esa área de estudios, que le cuesta al defensa central culé más de 4.500 dólares por semestre, según ha divulgado la prensa española.

Se graduó en un colegio al que asisten gran parte de los hijos de la burguesía catalana, de ahí que se codeara desde muy joven con las familias de clase alta de Barcelona.

Doce años menor que Piqué, Clara Chía se crio, sin embargo, en un hogar de clase media. La casa donde vivió con sus padres, que llevan varias décadas de matrimonio, está ubicada en un barrio intermedio, pero cerca de San Gervasio, una de las zonas más exclusivas de la ciudad.

Se sabe que su padre tiene 56 años, es abogado —al igual que varios integrantes del núcleo familiar—, es especialista en divorcios y cuenta con una gran reputación en la ciudad.

“Esa relación está súper consolidada. Me dicen que, por lo menos desde principios de febrero, me dicen que Shakira era conocedora de esas supuestas infidelidades. Pero cuando vio que, con Clara, Piqué ya tenía citas románticas y se veían mucho más, pues no le gustó nada, esta chica fue el detonante para que Shakira dijese hasta aquí”, aseguró la periodista Adriana Dorronsoro en el espacio de televisión español El Romance del Verano.

El romance va tan en serio que el defensor central de 35 años ya les presentó a sus hijos a su nueva novia y habría adquirido una lujosa propiedad en Barcelona para mudarse junto a su pareja y comenzar una nueva etapa en sus vidas. Incluso, se habla de que el jugador planea tener hijos con la joven.

Más allá del idilio, la relación con Piqué ha tenido un alto costo personal para Clara Chía, especialmente luego del exitoso lanzamiento de Monotonía, la bachata que produjo Shakira junto a Ozuna, y cuya letra relata el doloroso momento por el que atraviesa la artista tras su separación con el jugador.

La novia de Piqué siente que la solidaridad que despertó Shakira con su canción se tradujo también en resentimiento hacia ella. “Me aseguran que Clara, a nivel personal, está pasando por un bache terrible, que no acude a trabajar a Kosmos, está teletrabajando desde hace un mes. A nivel personal y anímico está mal”, afirmó el reconocido periodista Jordi Martin en un video que replicó en su cuenta de Twitter.

Solo el tiempo dirá si el amor entre Piqué y Clara Chía resistirá a la presión mediática y, sobre todo, a la solidaridad que millones sienten por Shakira, tras ser víctima del engaño del papá de sus hijos.