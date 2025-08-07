Suscribirse

Claudia Bahamón dejó en evidencia faceta de su hijo y no lo bajó de “churrera”; encendió las redes: “Quién pidió pollo”

La presentadora dejó en evidencia la faceta de madre orgullosa.

8 de agosto de 2025, 12:03 a. m.
Claudia Bahamón llega a Miss Universe Colombia.
Claudia Bahamón habló de su hijo en su cuenta de Instagram. | Foto: Canal RCN

Claudia Bahamón, la famosa y reconocida presentadora del realityMasterChef Celebrity’, sorprendió recientemente a sus seguidores en Instagram al compartir una publicación muy especial a través de sus historias.

El hijo de la también modelo fue protagonista de una sesión de fotos dirigida por un fotógrafo de renombre en el mundo del entretenimiento, y esta persona logró capturar su lado más natural y espontáneo.

Claudia Bahamón con sus dos hijos celebrando el fin de año.
Claudia Bahamón con sus dos hijos | Foto: Tomada de Instagram @claudiabahamon

Durante esta sesión, Bahamón mostró su característico sentido del humor y ternura al compartir una imagen de su hijo mayor, de 17 años.

En la historia de su cuenta oficial de Instagram, Claudia no dudó en expresar el orgullo que siente por su hijo, a quien describió cariñosamente como un verdadero “churro”.

Contexto: Claudia Bahamón recibió sentido y alentador mensaje en medio de situaciones que vive: “Orgulloso de ti”

“Es acá cuando uno dice ‘Mi hijo es wow’ jajaja churrera. Ph: @delvecchio212″, escribió en la historia, mostrándose como toda una mamá orgullosa.

Claudia Bahamón presumió a su hijo en sus redes sociales.
Claudia Bahamón presumió a su hijo en sus redes sociales. | Foto: Instagram: @claudiabahamon

Sus palabras, llenas de admiración, no pasaron desapercibidas, ya que las dejó ver reflejando la espontánea personalidad y actitud que la caracteriza.

El post en el Instagram oficial de Samuel, al cual se pudo acceder por la historia de Claudia, causó una gran cantidad de reacciones de los internautas, en donde muchos de ellos dejaron comentarios sobre todo admirando la belleza, el porte y la clase del adolescente.

“O seaaa [emoji enamorado]”; “Eres lo máximo”; “Lindo”; “Detentee”; “Guapísimo”; “Ya sabemos de dónde lo sacó”; “De tal palo, tal astilla”; “Quién pidió pollo”; “Está como para ser modelo de Calvin Klein”; “Este joven heredó lo más bello de los rasgos de mamá y papá. Muy bello”; “Les quedó muy bien hecho este muchacho”, fueron algunos de los comentarios.

Claudia Bahamón reveló cómo es la crianza de sus hijos

Durante una entrevista con el programa Bravíssimo, Claudia Bahamón reveló que aunque su vida profesional está marcada por múltiples compromisos en la televisión y su activismo ambiental, su prioridad sigue siendo la crianza de sus hijos, Samuel y Luca Brand.

Según mencionó, ha aprendido a equilibrar con esfuerzo y dedicación cada uno de los roles que desempeña, y aunque no tiene una fórmula mágica, siente que lo ha hecho bien.

Contexto: Claudia Bahamón pidió disculpas públicas en ‘MasterChef celebrity’ y lanzó dardo a la chef Belén Alonso: “Tengo pena ajena”

Bahamón aseguró que la clave en su hogar ha sido establecer una dinámica basada en la confianza, la comunicación y los límites.

“La firmeza, pero el diálogo, la empatía, la confianza. La maternidad es la escuela de la vida. Estoy en esa escuela”, expresó.

Sobre su relación con Samuel, su hijo mayor, afirmó con humor: “Somos muy amigos, muy confidentes… a veces yo digo: creo que nos pasamos a otro nivel. No me cuentes tantas cosas. Por favor, sin tanto detalle”.

Claudia Bahamón sufrió grave incidente en la cocina de ‘MasterChef’
Claudia Bahamón habló de sus hijos | Foto: Instagram @claudiabahamon

También recalcó que, junto a Simón, el padre de sus hijos, han sido coherentes y claros en su rol como figuras de autoridad: “Somos amigos, pero somos papás, te educamos y hay un límite que no se puede cruzar”.

Orgullosa del camino recorrido, afirmó que, cuando ha sido necesario, han puesto límites firmes, sin llegar a medidas drásticas.

