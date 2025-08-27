Suscribirse

Gente

Claudia Bahamón le hizo emotiva despedida con dedicatoria incluida a Julián Zuluaga, eliminado de ‘MasterChef’: “Niño bonito, te quiero”

La presentadora lamentó que fuera él quien tuviera que abandonar la cocina más famosa del país.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

27 de agosto de 2025, 12:12 p. m.
Claudia Bahamón le dedicó emotivas palabras a Julián Zuluaga, luego de ser eliminado de 'MasterChef Celebrity'
Claudia Bahamón le dedicó emotivas palabras a Julián Zuluaga, luego de ser eliminado de 'MasterChef Celebrity' | Foto: Instagram: @claudiabahamon

La competencia en 'MasterChef Celebrity’ continúa y capítulo a capítulo, todas las noches, los participantes siguen cumpliendo con los retos y tratando de deslumbrar a los jurados con sus preparaciones, ya sea en dinámicas individuales, por parejas y grupales.

Muchos de los televidentes seguidores de este formato culinario, han dejado claro que esta ha sido una de las temporadas más sanas y divertidas en la historia de este reality, pero aunque lleven y mantengan una buena energía, tienen que vivir las temidas eliminaciones, momentos que los llenan de tensión y angustia, sobre todo cuando el número de participantes se va reduciendo.

Contexto: El fuerte comentario que recibió Claudia Bahamón de participante de ‘MasterChef Celebrity’

En el capítulo del pasado martes 26 de agosto se vivió una nueva eliminación y estos fueron los 6 participantes que estaban en riesgo de abandonar la cocina más famosa de Colombia: Valentina Taguado, Carolina Sabino, Patty Grisales, Violeta Bergonzi, Julián Zuluaga y Valeria Aguilar.

Desde un inicio, a los participantes sentenciados se les informó que el reto tenía la posibilidad de ser libre, pero solamente había un requerimiento y era utilizar mantequilla clarificada, más conocida como Ghee, y además, el participante David Shin tuvo que escoger el sabor con el que tenía que cocinar cada uno de los cocineros.

Teniendo la despensa abierta y un tiempo total de 60 minutos para realizar su platillo, los concursantes hicieron su preparación en la presentaron en el atril frente a los tres jurados.

Contexto: Jorge Rausch, jurado de ‘MasterChef Celebrity’ compartió una experiencia “horrible” que vivió cuando trabajó en un restaurante

Valentina, Carolina, Patty y Valeria subieron al balcón, dejando así a Violeta y a Julián en el inminente riesgo de eliminación.

Luego de que la chef Belén Alonso diera su retroalimentación de los platos, anunció que el joven actor era quien debía abandonar la cocina en esta actual temporada, ya que tuvo el platillo que acumuló un mayor número de errores y detalles pequeños.

Claudia Bahamón se despidió de Julián Zuluaga y le dedicó mensaje

Como es costumbre de la presentadora de la cocina más famosa de Colombia, Claudia realizó un post en su cuenta oficial de Instagram en donde publicó varias fotos acompañada de Julián y aprovecho para dedicarle un mensaje con motivo de su eliminación del reality culinario.

“Amar con el alma. Amar profundamente. Mis palabras hacia ti nacieron del alma y te las diré las veces que sea necesario. Niño bonito, te quiero con mi alma #SáqueloPapá”, escribió la presentadora, lamentando la salida del actor.

En los comentarios, varios de los seguidores de la presentadora dejaron claro que fue una eliminación dolorosa, porque vieron en él, un niño con alma, corazón y ganas de aprender siempre.

“Se le nota el corazón tan puro que tiene, amé verlo en MasterChef"; "Si estamos llorando con la salida de Julián"; “Un man con inseguridades como muchas personas hoy en día, pero con el corazón y la personalidad más real y honesta”; “Niño bonito, vas a hacer mucha falta, créete casi todo y ten más confianza en ti, eres bello muy bello, un alma bonita y honesta, eso se ve a leguas”, escribieron algunos internautas en el post de Claudia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Buenas noticias para las familias: Trump propone cheques de $600 y hasta $2,400 dólares financiados con aranceles

2. Padre que fingió su muerte durante viaje para estar con su amante fue condenado a prisión

3. Sorteo de la Champions League 2025/26: a qué hora es y en qué canal lo transmiten

4. SEMANA revela detalles de una cena secreta en Bogotá entre precandidatos presidenciales donde hablaron de alianza en 2026: unos nombres sorprenden

5. Polémica por término de Johnny Casanova, alcalde de El Retorno (Guaviare), para referirse a los soldados secuestrados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MasterChef CelebrityClaudia Bahamón

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.