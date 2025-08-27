La competencia en 'MasterChef Celebrity’ continúa y capítulo a capítulo, todas las noches, los participantes siguen cumpliendo con los retos y tratando de deslumbrar a los jurados con sus preparaciones, ya sea en dinámicas individuales, por parejas y grupales.

Muchos de los televidentes seguidores de este formato culinario, han dejado claro que esta ha sido una de las temporadas más sanas y divertidas en la historia de este reality, pero aunque lleven y mantengan una buena energía, tienen que vivir las temidas eliminaciones, momentos que los llenan de tensión y angustia, sobre todo cuando el número de participantes se va reduciendo.

En el capítulo del pasado martes 26 de agosto se vivió una nueva eliminación y estos fueron los 6 participantes que estaban en riesgo de abandonar la cocina más famosa de Colombia: Valentina Taguado, Carolina Sabino, Patty Grisales, Violeta Bergonzi, Julián Zuluaga y Valeria Aguilar.

Desde un inicio, a los participantes sentenciados se les informó que el reto tenía la posibilidad de ser libre, pero solamente había un requerimiento y era utilizar mantequilla clarificada, más conocida como Ghee, y además, el participante David Shin tuvo que escoger el sabor con el que tenía que cocinar cada uno de los cocineros.

Teniendo la despensa abierta y un tiempo total de 60 minutos para realizar su platillo, los concursantes hicieron su preparación en la presentaron en el atril frente a los tres jurados.

Valentina, Carolina, Patty y Valeria subieron al balcón, dejando así a Violeta y a Julián en el inminente riesgo de eliminación.

Luego de que la chef Belén Alonso diera su retroalimentación de los platos, anunció que el joven actor era quien debía abandonar la cocina en esta actual temporada, ya que tuvo el platillo que acumuló un mayor número de errores y detalles pequeños.

Claudia Bahamón se despidió de Julián Zuluaga y le dedicó mensaje

Como es costumbre de la presentadora de la cocina más famosa de Colombia, Claudia realizó un post en su cuenta oficial de Instagram en donde publicó varias fotos acompañada de Julián y aprovecho para dedicarle un mensaje con motivo de su eliminación del reality culinario.

“Amar con el alma. Amar profundamente. Mis palabras hacia ti nacieron del alma y te las diré las veces que sea necesario. Niño bonito, te quiero con mi alma #SáqueloPapá”, escribió la presentadora, lamentando la salida del actor.

En los comentarios, varios de los seguidores de la presentadora dejaron claro que fue una eliminación dolorosa, porque vieron en él, un niño con alma, corazón y ganas de aprender siempre.