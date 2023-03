Comentarista se fue contra Shakira y criticó su actitud hacia Gerard Piqué: “Hace años ella fue la otra”

- Foto: Europa Press via Getty Images

- Foto: Europa Press via Getty Images

Shakira conquistó a millones de personas en las plataformas digitales, gracias a la colaboración que realizó con Bizarrap, famoso productor argentino. La cantante utilizó este espacio para arremeter contra Gerard Piqué, su expareja, con quien terminó todo vínculo sentimental en 2022.

Shakira y Bizarrap. - Foto: Sony Music

Con el estreno de esta canción, miles de usuarios en redes sociales aprovecharon para bromear, criticar y señalar al exfutbolista, quien intentó pasar la página y seguir su camino junto a Clara Chía, su actual pareja. Las miradas de más de uno se posaron sobre las publicaciones relacionadas con ambos famosos, quienes nunca volvieron a tener contacto.

Pese a que la BZRP Music Session #53 se lanzó el pasado 11 de enero de 2023, meses después continuó sonando e invadiendo los espacios digitales. Varios medios y periodistas se refirieron al impacto que tuvo este proyecto, destacando el talento de Shakira en la industria internacional.

La cantante durante su 'Music Session #53' con Bizarrap. - Foto: Fotograma, 0:34, BZRP Music Session #53 - YouTube Bizarrap

Recientemente, tras la presentación que dio Shakira en The Tonight Show con Jimmy Fallon, un grupo de periodistas y presentadores se pronunciaron al respecto y dieron sus opiniones. De acuerdo con lo que quedó registrado en El programa de Ana Rosa, los puntos de vista fluyeron, destacando el “temazo” que era y lo exitoso que se convirtió hasta el momento.

La cantante se lució junto a Bizarrap en su presentación en el 'show' de Jimmy Fallon. - Foto: Fotograma, 0:15, Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon YouTube

“Es un temazo y el ‘show’ es la bomba. Es un éxito internacional”, dijo Ana Rosa Quintana, quien comentó un poco sobre la aparición de la barranquillera en el formato televisivo, donde estuvo acompañada de sus hijos, Milan y Sasha.

En el espacio informativo se comentó acerca de las críticas que surgieron con respecto a llevar a los menores a este programa estadounidense, donde la verían interpretando el tema dedicado contra Piqué. No obstante, Joaquín Prat tomó la palabra y aseguró que la canción era un completo éxito, al punto de que los niños de esa edad se sabían la letra completa.

“Yo no sé si es oportuno lo de los hijos, pero es cierto que chavales de su edad y más pequeños se saben la canción perfectamente, de pe a pa”, dijo en la conversación, a lo que Ana Rosa Quintana respondió en defensa de la colombiana: “Si a los niños se les ha explicado bien, distinguen lo que es la realidad de la ficción. Es como un padre que es actor y se muere en una película, que no es verdad, es en el cine, pues esto es lo mismo”.

Sin embargo, la polémica se formó una vez Alessandro Lecquio, colaborador de televisión, quiso hablar y lanzar algunas palabras sobre la visión que tenía de Shakira y estas canciones. El suizo se enfocó en criticar el hecho de que la cantante utilizara estos temas para irse en contra de Piqué y Clara Chía, asegurando que no estaba de acuerdo con las ideas que se generaban respecto a las rupturas y el género de una persona.

Clara Chía Martí y Shakira. - Foto: Europa Press - Instagram @shakira

“A mí Shakira me encanta, pero está haciendo bandera de una ruptura, que es algo por lo que ha pasado la mayor parte de la población. Las traiciones y las rupturas no tienen nada que ver con el hecho de ser hombre o mujer, son circunstancias de la vida. No estoy de acuerdo en decir que estas cosas duelen más a las mujeres que a los hombres”, mencionó.

De igual manera, Alessandro Lecquio, según reseñó 20 Minutos, no se guardó sus palabras y arremetió contra Shakira, recordando el capítulo del pasado donde, supuestamente, ella se metió en la relación que tenía Gerard con Nuria Tomás.

La expareja del exfutbolista dio un nuevo paso en su relación y llegará al altar. - Foto: Instagram @3gerardpique - @nuria_tomas

“Cuando ella se fue con Piqué, él estaba a punto de casarse con otra señora y se le quitó. Ahora va de feminista. Ella fue la otra. A lo mejor ella también le rompió un proyecto de familia a Nuria Tomás”, dijo como parte de su opinión.

Es importante recordar que mucho se mencionó sobre la ruptura amorosa de Piqué con su expareja, surgieron versiones donde se aclaró que Shakira no se metió y el exfutbolista fue quien quiso acabar la relación para darse una oportunidad con la colombiana.