“Como un exorcismo”: Antonia Jones destapó en SEMANA detalles de su nuevo lanzamiento musical

Antonia Jones emocionó a sus miles de seguidores en redes sociales con el lanzamiento de su nuevo disco ¿A dónde van los besos rotos?. Este álbum de estudio es considerado por la artista como una obra íntima, conceptual y profundamente honesta con la que decidió abrir su corazón y narrar una de las etapas más complejas de su vida personal.

En entrevista con SEMANA, describió este proyecto como un ejercicio de catarsis, sanación y perdón, comparándolo incluso con un proceso liberador que marcó un antes y un después en su vida emocional.

Antonia Jones Foto: Antonia Jones

“Este disco empezó con una tusa, con la peor tusa de mi vida que fue como hace un año y medio y de ahí pues nació la canción Besos Rotos, que le da el título al álbum ¿A dónde van los besos rotos? Cuando yo escribí esa canción para mí fue súper claro que yo tenía que contar la historia de esa relación, que tenía que contar la historia de esa tusa y hacerlo muy bien, muy detalladamente, entonces así tal cual fue como lo hice con Nico González, el productor del álbum y literal escribimos 12 canciones”.

A partir de esa experiencia personal, Antonia construyó un relato musical que funciona como una historia real e íntima, en la que cada canción representa un fragmento de su proceso emocional.

Desde el inicio, Antonia tuvo claro el título del álbum, pues surgió como una pregunta y una sensación con la que se identificó plenamente y que logró definir el momento vital que estaba atravesando.

Para darle coherencia al relato, utilizó el duelo como hilo conductor, recorriendo etapas como la negación, confusión, ira y rabia, culpa, tristeza, aceptación y restablecimiento. Sin embargo, hubo una fase que resultó especialmente difícil de enfrentar:

“Me dio muy duro la culpa, que tiene una canción que se llama Te lo llevaste todo, que habla mucho de la salud mental durante una tusa y de cómo uno entrega mucho sin recibir de vuelta y se queda vacío por dentro. Las de tristeza, obviamente, siempre serán las más difíciles de cantar”, afirmó.

La catarsis dentro del proceso de composición

El proceso creativo fue, según la propia Antonia, una experiencia profundamente transformadora. En conversación con este medio, la artista se sinceró y calificó su proceso como uno “de perdón y sanación”, al permitirle liberar emociones que había mantenido reprimidas tras su ruptura amorosa.

“Fue 100 % terapia absoluta, catarsis absoluta; o sea, fue increíble. Fue como si me hicieran un exorcismo, te lo juro, me sacaron como algo que tenía dentro de mí, que llevaba cargándose desde que había terminado esa relación, que era mucho tiempo, y como que me liberé del todo”.

Agregó: “Pasando por todas las etapas, yo pasé por esas etapas en la vida real, y cada etapa es como un momento de mi vida diferente; entonces, siento que está muy bien representado cómo cada emoción dentro del disco”.

El ‘short film’: una vida contada en canciones

Como complemento visual, Antonia presentó un short film grabado en el Teatro El Dorado ECCI de Bogotá:

“Lo hicimos en un solo día, fue un rodaje como de 13 o 14 horas y fue una locura absoluta. Nosotros queríamos mostrar las siete etapas del duelo todas juntas y que todas se conectaran, y lo decidimos hacer a través de un personaje que es artista también y llega al camerino, y la resolución es ya estar dando un gran show (...). Yo quería que todo fuera como un universo que tuviera mucho sentido y que se conectara todo con todo, y creo que eso fue lo que logramos”.

Con ¿A dónde van los besos rotos?, Antonia Jones no solo entrega un álbum para escuchar, sino una experiencia emocional que invita a sentirse identificado, a atravesar el dolor y, finalmente, a sanar.