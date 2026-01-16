Creador de contenido sorprendió con la millonada que recibió al vender su usuario de Instagram: “Mucha plata”

Las redes sociales son una de las plataformas a través de las cuales miles de personas obtienen ingresos económicos en la actualidad, ya que, mediante la publicidad y la creación de comunidades, se genera confianza entre influenciadores y marcas, que trabajan de la mano para dar a conocer productos y servicios.

Para tener éxito en este negocio, muchos trabajan arduamente en su marca personal, haciendo uso de apodos, colores y diversas características específicas con el fin de marcar la diferencia en la competitiva industria.

Los creadores de contenido ganan dinero gracias a la publicidad que hacen con marcas. Foto: 123rf

Mateo Corredor, reconocido influenciador colombiano, se pronunció a través de su cuenta oficial de TikTok y dejó sorprendido a su público digital, al revelar que hace varios años vendió un nombre de usuario de Instagram, pues la suma de dinero que recibió a cambio generó revuelo.

“Por allá del 2018-2019, yo era influencer y tenía un equipo de management que me había recomendado cambiar mi usuario de Instagram, porque era muy largo (...) Me acuerdo que en esa época ellos tenían el contacto directo con Instagram y nos estaban cobrando 300 dólares por cambiarme el usuario”.

Marcela Reyes abandonó ‘La casa de los famosos 3′; Carla Giraldo reveló la noticia en vivo

Pese a que no contaba con la suma en ese momento, decidió ahorrar y pedir ayuda a sus padres para adquirir el usuario por ese valor, el cual equivale aproximadamente a $1.120.000 en la actualidad. Sin embargo, comenzó a recibir propuestas con altas sumas de dinero de personas interesadas en tener ese nombre.

Según reveló el creador de contenido, en el año 2022 le ofrecieron 10.000 dólares, es decir, aproximadamente $37.000.000 de pesos colombianos.

“El caso es que cuando él me ofrece 10 mil dólares, ahí sí lo tomo un poquito más en serio (...) yo siento que esto yo lo manifesté en algún punto de mi vida. Yo quería venderlo y que me dieran mucha plata”, dijo.

Después de un tiempo de mantener comunicación con el hombre interesado en la compra, llegaron a un acuerdo y se realizó la transacción.

“Hablamos con la persona con la que yo trabajaba en ese entonces, que era mi prima. Hicimos una reunión, hablamos con él, nos cayó superbién. Nos dio mucha confianza, hicimos ahí el negocio y vendí mi usuario a 10 mil dólares en Instagram”, afirmó.

“Te odiaba”: Ciro Quiñónez se enfureció con Giovanny Ayala tras críticas al homenaje a Yeison Jiménez

“Es mucho dinero, la gente se toma muy en serio las redes sociales”; “¿De verdad? ¿Tanto show por un user de Instagram? No lo puedo creer"; “Yo nunca gastaría toda esa cantidad en algo así, no le veo el sentido” e “Imagínate a cuánto se puede vender en el 2026 jaja qué locura”, fueron algunas de las opiniones que compartieron sus seguidores.