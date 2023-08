Cristina Hurtado, desde El Salvador, mostró su sorpresa por la aceptación del gobierno de Bukele: “están muy contentos”

Cristina Hurtado es de las presentadoras y modelos colombianas más populares en redes sociales; razón por la que aun cuando no ha vuelto a la televisión, en los escenarios digitales es todo un ‘hit’.

De acuerdo con la presentadora antioqueña, las jornadas de la competencia han sido extensas. Sin embargo, eso no ha sido un impedimento para que, como comúnmente lo hace, la famosa aparezca hablando frente a la pantalla de su teléfono celular.

Cristina Hurtado en El Salvador

En palabras de la multifacética dama: “Algo que me llamó la atención es que el domingo cuando llegamos, en los carros que transportaban las delegaciones, siempre iba un carro de policía adelante, escoltando. Cada carro tenía unos escoltas... estuve conociendo el centro histórico y en muchas partes había policías, eso está superchévere ”.

“Muchísima gente me puso como que ‘oye, la malanga también la tenemos en Colombia’. Me quedó claro que la comen en Valledupar y también en La Guajira. A mí me pareció exótica porque nunca la había escuchado en Colombia, pero bueno, chévere que la tengamos”, dijo la presentadora de televisión.