¿Cuáles han sido los escándalos más polémicos de Shakira?

La cantante barranquillera Shakira en los últimos meses se ha vuelto envuelta en diversos inconvenientes, no solamente por su ruptura amorosa con Gerard Piqué, el padre de sus hijos, con quien sostuvo una relación por más de 12 años, sino por temas fiscales con la justicia de España.

Además, de ello, la cantante ha estado desde sus años de juventud en el ojo del huracán, dado que su carrera artística en el medio la llevó a ser protagonista, no solamente por sus grandes éxitos, sino también por sus polémicas y sensuales bailes, agitando sus características caderas.

En 2010, luego de lanzar su sencillo Loca, Shakira fue noticia cuando estuvo dentro de una fuente pública ‘echándose agua’ junto a algunas personas que tan pronto la reconocieron, empezaron a acercarse y se aglomeraron rápidamente.

Posterior a eso, se subió en la moto de un fanático, y junto a varios más, se fueron, el lío fue que eso quedó grabado en video y el hecho de que no usara casco la ponía en una desventaja, pues fue considerada ‘mal ejemplo’, puesto que no solo en ese país, sino en Colombia y el resto del mundo, viajar en motocicleta sin la pertinente protección, dado que el no hacerlo, -en caso de accidente- podría ocasionar irremediablemente la muerte de la persona.

“La verdad, sí, tenía que haberme puesto casco. ¿Pelo o casco? La decisión era simple. O me veía guapa con el pelo suelto o me ponía el casco. No me han cobrado la multa, pero sí, la voy a pagar, a ver si así no molestan más”, comentó la barranquillera al respecto.

Shakira tiene 45 años y una larga carrera artística REUTERS/Albert Gea/Foto de archivo - Foto: REUTERS

De otro lado, la colombiana de 45 años, durante su carrera en algún punto, fue señalada por copiar en sus producciones, ya fueran ritmos o versos, como ocurrió con la afamada Hips don’t lie que fue un éxito en su momento, al igual que el Waka Waka de 2010 que fue el himno del mundial de fútbol.

Asimismo, en el año 2005, Jerry Rivera, el cantante puertorriqueño, la acusó de plagiar una canción suya de 1992 para crear esa melodía. Wyclef Jean, su productor musical, según explicó Shakira, había basado su inspiración en una producción musical previa a la canción que argumentaba Rivera, “por lo que habían decidido ponerlo igualmente porque iban a ser los terceros en utilizarlo en una canción”, según registró Nueva Mujer.

Sin embargo, la colombiana expresó en aquel entonces que “no había posibilidad que nos demandaran”. Posteriormente, en 2021, fue demandada por dos personas que trabajaron con ella y que, según estos, habían sido despedidos de manera injustificada, pues no habían recibido algún tipo de alerta, aviso o notificación, respecto a la terminación de su contrato, agregando que si llegaban a pronunciar una palabra, morirían, por amenazas.

En cuanto al tema, Shakira se pronunció afirmando que estaba siendo extorsionada para que no se publicaran una serie de vídeos íntimos, en los que también estaba involucrado su pareja del momento, por lo que la situación se resolvió cuando tuvo que pagarles a dichos sujetos la cuantiosa suma de 1.900 euros.

Finalmente, en el año 2011, la barranquillera dio por terminada su relación con el argentino, Antonio De la Rúa, quien apenas un año después de la ruptura, procedería a demandarla por nada más y nada menos que 100 millones de dólares, bajo la premisa de que “él había sido artífice de la marca y de algunos éxitos” de la artista, según Nueva Mujer.

Entre tanto, otro año después, en Los Ángeles, la demanda de De La Rúa, fue desestimada por un juez en los Estados Unidos, librándola de pagar dicha suma de dinero. Además, para ese entonces, se rumoraba que la cantante, le habría sido infiel al argentino, con el padre de sus hijos y su hoy, expareja, el futbolista Gerard Piqué.