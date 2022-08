Cuenta de Instagram de Alejandra Azcárate fue hackeada, según Juliana Galvis

La actriz Juliana Galvis dijo en las últimas horas, mediante las historias de Instagram que la cuenta de la comediante y también actriz Alejandra Azcárate había sido hackeada y que desde ella se estaba ofreciendo bitcóin, por lo cual solicitó que se le ayudara a denunciar.

“Queridos, ¿cómo están?, ¿cómo los trata la vida? Quiero contarles que acabo de hablar con Alejandra Azcárate y desafortunadamente le hackearon su cuenta de Instagram y en este momento están poniendo publicidad de bitcóin con un enlace que obviamente es para robar”, comentó ante la cámara la actriz.

“Así que, por favor, no vayan a caer; al contrario, ayúdennos a reportar la cuenta como robada, les mando un beso enorme y cuídense mucho”, continuó la artista y modelo. Asimismo, dejó una frase que decía: “La cuenta de @laazcarateoficial la hackearon. Tengan Mucho cuidado, no se dejen estafar. Si pueden ayúdenme a reportar”.

Alejandra Azcárate ha estado muy activa en las redes sociales, en las que comparte algunos detalles de su día a día, sobre todo con temas de moda, ya que siempre ha manifestado su gusto por esta. Recientemente, pasó por Colombiamoda, luciendo un atuendo de diseñadora colombiana.

Por ello, el riesgo de estafa a sus seguidores luego del hackeo es delicado y un tema que todos sus fans deben tener en la cuenta.

Por otro lado, su colega, la actriz Juliana Galvis, volvió a la pantalla chica con la nueva edición que se hizo de la novela de 2006 Hasta que la plata nos separe, que inicialmente era protagonizada por Marcela Carvajal y Víctor Hugo Cabrera, y que, en este 2022, tuvo como protagonistas a Sebastián Martínez y Carmen Villalobos.

En dicha producción, Galvis interpretó a Karen Nicholls, una amiga de Alejandra (protagonista interpretada por Carmen), que siempre ha tenido interés en Luciano, el novio de su amiga (interpretado por Gregorio Pernía), pero que pierde la vida, por lo que se empieza a hacer una investigación sobre la muerte de la joven.

La producción se estrenó en la cadena internacional Telemundo, pero tuvo que salir del horario estelar de la noche de este canal y ahora se emite en las tardes, a la 1:00 p. m., debido a que, al parecer, el nivel de audiencia no fue el esperado entre la comunidad latina de Estados Unidos.

En Colombia, la novela continúa en su horario habitual desde que acabó MasterChef, iniciando a las 9:00 p. m. de lunes a viernes, a pesar de que los números en la televisión nacional tampoco fueron los mejores. Según datos de Kantar Ibope Media, compañía que recoge el rating, se ubicó en el puesto número 7, midiendo la audiencia del pasado lunes primero de agosto de 2022.

Incluso, ya se están emitiendo los últimos capítulos del ‘reencacuche’ de la producción de 2006; al respecto, Sebastián Martínez expresó en diálogo con El Colombiano que le parecía que esas cifras que arrojaba el rating “no son reales”.

“En la calle Hasta que la plata nos separe es una locura, la gente me saluda y me dice Méndez; no creo que sean poquitas las personas que la están viendo, al contrario, creo que son muchos lo que están conectados. No entiendo ese rating, de hecho hace unas semanas salió una nueva medición de Claro y RCN aparece casi que por encima. Lo que uno percibe en la calle es opuesto a lo que dice el rating”, destacó.