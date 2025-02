View this post on Instagram

Dani Duke, novia de La Liendra, reaccionó

A través de sus redes sociales, Dani Duke dejó claro que no hay motivo para alarmarse. Con su característico sentido del humor y confianza en su relación, la influencer tranquilizó a sus seguidores, diciendo que no había razón para celos.

Dani, con su estilo particular, hizo un divertido comentario para calmar a quienes se habían alterado. “Se me calman todas las novias tóxicas de Colombia, se me calmaron. Ya sabemos que nuestro novio está allá metido con bellas y hermosas mujeres, pero repitan después de mí: ‘miramos, pero no juzgamos’”, dijo en tono curioso.