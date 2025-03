Dani Duke reaccionó preocupada al llanto de La Liendra en ‘La casa de los famosos’: “El mensaje es claro”

No obstante, esto no cambió el rumbo del juego, ya que La Abuela y Sebastián Arias tuvieron que abandonar el reality, al recibir los porcentajes más bajos de apoyo por parte del público.

Dani Duke se pronunció sobre los resultados de las votaciones

“Felicitaciones a Melissa, felicitaciones a Karina, que entraron. Yo creo que el mensaje es claro y de pronto, a ustedes no les está gustando algo del juego de mi novio y pues bueno , esto es un oportunidad para que él reevalúe y de pronto no haga tantas actividades, esté más tranquilo”.

“El mensaje es que le bajaron el ego tan inflado que tiene, él no es más que nadie”; “No son las actividades, es el egocentrismo, nada más”; “La Liendra la cagó más diciendo que prefería irse que entrar de último, le falta mucha humildad”; “Lo que pasa es que nos gusta la gente sencilla y que no es agrandada”; “Ojalá le sirva la lección, no esperamos que pelee, esperamos que no sea tan sobrado” y “La Liendra se creía intocable, el estar en la placa y el porcentaje que recibió le jugaron una mala pasada”.