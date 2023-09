Daniela Ospina se sinceró sobre los duros momentos de su relación con James Rodríguez

“Fue una ola de malos comentarios. Eh, no sé, que si parecía un travesti, que si no sé qué, y no sabes cómo manejarlo. Porque de repente la vida te cambia y te cambia para bien, pero tienes que lidiar con muchas cosas que mentalmente no estabas preparada para enfrentar”, confesó la originaria de Antioquia.