Daniela Tapia, de ‘MasterChef’, queda atrapada en pleno bombardeo contra Israel; al borde del llanto, ruega a Dios salir viva

Israel confirmó este sábado que nuevamente están en guerra, tras el ataque sorpresa que le propinó el grupo islamista Hamás. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, manifestó que este atentado no quedará impune, y enfatizó que “el enemigo pagará un precio sin precedentes”.

| Foto: AP Photo - The Jerusalem Post (X: @Jerusalem_Post)

Horror en una fiesta al sur de Israel tras disparos de terroristas de Hamás: “Estamos escondidos y esperando el rescate” | Foto: AP Photo - The Jerusalem Post (X: @Jerusalem_Post)

Luego, Tapia sentenció: “Estoy en shock. Me desperté a las 8:00 a. m. con bombas, no se imaginan lo que es despertarse y escuchar eso y sentirlo. No les puedo explicar qué es. Todo el mundo está tratando de salir de aquí, estamos en guerra. Yo sólo le pido a Dios salir bien de aquí”.