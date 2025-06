David Guetta confirmó concierto y aterrizará en Bogotá con gran espectáculo: precio de boletería y etapas de venta

Es confirmado, el ícono global de la música electrónica, David Guetta, llegará por primera vez al Coliseo MedPlus de Bogotá este próximo 17 de octubre , con su aclamado espectáculo internacional ‘ The Monolith’ , una producción sin precedentes que ha deslumbrado a miles de fanáticos en escenarios de Europa, Asia y Norteamérica.

Sus himnos como Titanium, When Love Takes Over, Play Hard o I’m Good (Blue) no solo han liderado las listas de éxitos en todo el mundo, sino que también han marcado a una generación completa de amantes del dance y el pop.