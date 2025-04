Dayana Jaimes se pronunció y tomó drástica decisión tras escándalo de infidelidad: “Preocúpense por sus pecados”

Dayana Jaimes, que salió de Colombia para Punta Cana con su hija, utilizó una historia para dejar un texto contundente, donde aseguraba que ella era igual a todos los seres humanos y, por ende, no pretendía ser una ejemplo a seguir para nadie. De hecho, en su mensaje, apuntó a que no debía demostrarle nada a las personas, pues no esperaba esa aprobación.

“Perdónenme por hablarles de Dios y muchas veces no reflejarlos, pero si están buscando un ejemplo a seguir miren a Dios, no me miren a mí … Yo solo soy de barro igual que ustedes. No es mi trabajo manejar tu percepción sobre mí, y jamás he pretendido ser un ídolo o un ejemplo a seguir para nadie. De Dios jamás dejaré de hablar ni de buscarlo, y no tengo necesidad de demostrarle nada a nadie porque siempre he sido suficiente con o sin la aprobación de los demás. Mejor preocúpense por sus pecados, porque Dios no les va a preguntar por los míos”, escribió en un post.