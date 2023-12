De jardinero a ganador de ‘Yo me llamo’: la dura historia de Juan Parra, el imitador de Carin León

Un carismático santandereano, nacido en Piedecuesta, Juan Carlos Parra, se convirtió la noche de este lunes en el ganador de la novena versión del programa ‘Yo me llamo’ en 2023, que a lo largo de cinco meses se mantuvo en la cima del rating de las noches en Colombia en su propósito de encontrar el doble perfecto.

Parra, que se encargó de perfeccionar capítulo tras capítulo su imitación del cantante, guitarrista y compositor de música regional mexicana Carin León, se quedó con el gran premio de la noche de este reality de Caracol Televisión: 500 millones de pesos, en un concurso que por primera vez, permitió que los televidentes, y no el jurado, eligieran al doble perfecto. Las votaciones se abrieron desde el pasado 7 de diciembre.

Una historia de admirar

Imitador de Carin León, el ganador ‘Yo me llamo’ 2023; así se vivió la emocionante final

Tal como ha contado en sus redes sociales, Juan es hijo del también cantante Carlos Parra, quien se ha dedicado a realizar tributos a grandes c antantes como Joan Sebastian y Vicente Fernández, lo que los llevó como padre e hijo por varias ferias a nivel nacional.

Amparo Grisales rompió en llanto en ‘Yo me llamo’ por gesto del imitador de Carín León, ¿qué pasó?

Uno de los momentos más emotivos que vivieron los televidentes junto a Parra fue cuando el santandereano confesó ante millones de espectadores un duro episodio de su vida personal durante esta temporada de ‘Yo me llamo’: Juan Carlos no ha podido conocer a su hija recién nacida, Victoria, ya que su pareja emigró a Estados Unidos sin decirle que se encontraba embarazada.

Carin León en Yo me llamo 2023 | Foto: Canal Caracol

Por ello, en varias ocasiones no dudó en dedicarle sus presentaciones a la pequeña. ”Me inspiro en Victoria, mi hija. Ella es mi vida y ha sido mi mayor anhelo. Yo llevaba un año con mi esposa y le dije que quería tener una hija, pero ahora que llegó no la tengo conmigo”, se lamentó Juan en uno de los capítulos de ‘Yo me llamo’.