Denuncia: periodista a la que le robaron el celular también fue suplantada en WhatsApp

Hace un par de días, Tatiana Gordillo, periodista de Noticias Caracol, contó a través de sus redes sociales que había sido víctima de hurto a mano armada en la ciudad de Medellín, esto luego del concierto de Daddy Yankee. La mujer relató que después de haber concluido la presentación del artista, decidieron junto a sus amigas irse caminando hasta su lugar de destino; sin embargo, asegura que esta fue una mala decisión.

Mientras se dirigían hacia su siguiente parada luego del evento musical, fueron abordadas por dos ladrones que se transportaban en una moto; uno de ellos les apuntó con un arma y les pidió sus pertenencias. Si bien eran diez mujeres, los delincuentes estaban armados, por lo que las víctimas no pusieron ninguna resistencia.

Entre las cosas que se llevaron estaba el celular de la periodista, el cual pudo recuperar, gracias a que lo rastreó. Aunque no pasó a mayores y no perdió su teléfono, la mujer confesó que fue un momento de mucha angustia, y que junto a sus amigas temieron por su vida.

“Fue un momento bien difícil, miedoso y de mucho llanto. Pensamos, en algún momento, que nos iban a disparar. Fue horrible”, aseguró. Además, aprovechó su relato para aconsejar a sus seguidores que, en caso de ser asaltados, era preferible entregar las pertenencias y no poner en riesgo la vida.

Además, se destaca que la periodista confesó que luego del robo los ladrones se hicieron pasar por ella en WhatsApp. “El celular estaba bloqueado, pero a pesar de eso a los cinco minutos del hurto el ladrón estaba adentro de mi WhatsApp hablándoles a todos mis contactos”, dijo.

Explicó que los delincuentes sacaron la sim card de su teléfono e inmediatamente la pusieron en otro celular, por este motivo lograron escribirles a algunos de sus contactos y se hicieron pasar por ella.

Aprovechando esta situación, Tatiana Gordillo brindó un par de consejos a sus seguidores para que en caso de que sean víctimas de un robo, no los puedan suplantar. El primer consejo que dio fue: “Ponerle un PIN a su sim card. ¿Cómo? En configuración, datos de celulares, activar PIN de la sim”, aseguró. Luego, comunicó que es posible ponerle un código extra a WhatsApp, esto desde la configuración de la aplicación, en la sección de verificación en dos pasos.

Carlos Vargas reveló cómo se la lleva con Carolina Cruz

En su cuenta oficial de Instagram, Carlos Vargas publicó la caja de preguntas y allí le cuestionaron por una de sus colegas, Carolina Cruz: “Venga, bebé, sáquenos de una duda, ja ja ja ja, ¿verdad que con Caro Cruz never, cero, no te la llevas?

En las historias de su perfil, Vargas incluso etiquetó a la caleña y su respuesta fue contundente: “Claro que sí me la llevo muy bien con Carolina Cruz. Obvio, ella lo puede decir también. Yo no sé de dónde salen esos rumores, pero es como todo… Todo en la vida comienza con un rumor, después se investiga y así se confirma o se desmiente. Pero no, le pueden preguntar a Carito: ‘¿Cierto que yo contigo me la llevo divinamente?’”.

La farándula colombiana se mantiene en un ir y venir de rumores, algunos son ciertos y otros no, pero eso poco le importa a algunas personas, que, sin conocer una verdadera situación, comenta su punto de vista sin antes tener claro lo que en realidad acontece. En este caso, Carlos Vargas le puso fin a todos los rumores que existían entorno a su relación con la presentadora Carolina Cruz.