‘Desafío siglo XXI’: reacciones ante jugada “traicionera” de Mencho; Anthony Zambrano explotó. “Ni Judas se atrevió a tanto”

El medallista olímpico no se guardó nada y habló de lo que él hubiera hecho en su lugar.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

11 de septiembre de 2025, 2:00 p. m.
Anthony Zambrano habló de la jugada traicionera de Mencho en el Desafío Siglo XXI.
Anthony Zambrano habló de la jugada traicionera de Mencho en el ‘Desafío siglo XXI’. | Foto: Montaje SEMANA | Caracol Televisión

Noche tras noche, el Desafío siglo XXI sigue dando de qué hablar a los seguidores de este programa de competencia física y a los internautas, que están pendientes de todo lo que sucede con las pruebas y los participantes.

Recientemente, se emitió el capítulo número 49 de este formato de Caracol Televisión y, hasta el momento, ha sido uno de los más polémicos, pues para muchos (tanto participantes como seguidores), se dio una de las traiciones más grandes de parte de Mencho, integrante del equipo Gamma.

Equipos: Omega - Gamma - Alpha.
Equipos: Omega - Gamma - Alpha. | Foto: Caracol Televisión - Desafío Siglo XXI / Montaje: Semana

¿Qué pasó con Mencho en ‘Desafío: siglo XXI’?

Durante la prueba del Box Amarillo, en el Desafío de Sentencia, Prueba y Castigo, tuvo una caída que afectó su rodilla, la hizo romper en llanto y recibir ayuda de sus compañeros y del equipo médico.

La presentadora, Andrea Serna, fue quien le preguntó cómo se sentía tras lo sucedido, ante lo que respondió:

Contexto: Desafío Siglo XXI: Este es el nuevo eliminado de Alpha; sus compañeros rompieron en llanto

“Triste, la verdad. Soy un soldado del deporte y hoy el destino me jugó una mala pasada. Estoy con muchos sentimientos encontrados, pero a pesar de esto, creo que le demostré al equipo que una lesión no me va a hacer desfallecer. Lo di todo y tengo un lema: ‘A mí me ganan con los zapatos puestos’. Estos días estaba superfeliz, no me cambiaba por nadie, pero hoy estoy triste. Si sigo acá, van a contar conmigo con todos mis músculos y fuerza”, dijo la campeona en levantamiento de pesas.

Lo que sus compañeros desconocían era que Mencho era ‘el elegido’, y aunque esta es una postura que brinda muchas ventajas y beneficios al o la competidora, también otorga una responsabilidad si le toca darle un giro inesperado a la competencia.

Para dicho capítulo, Mencho tenía una misión secreta: fingir una lesión, así provocara que su equipo perdiera pese al esfuerzo de todos y, de esta forma, se llevaba diez millones de pesos, pero seguía en competencia.

Esto llevó a poner en tela de juicio los beneficios personales sobre la lealtad de grupo y, siendo así, recibió varias críticas de sus compañeros, sobre todo de Rosa y Anthony Zambrano, quien dejó claro que “Ni Judas se atrevió a tanto”.

Zambrano fue más allá y dio las razones que él consideró válidas para manifestar su molestia: “Yo prefiero salir del Desafío a salir con diez millones y traicionar a mi equipo, porque ahora estamos 50 % en Playa Baja y 50 % en la casa, entonces ¿por qué no lo hizo en el Box de contacto? Yo quiero ver a mi mamá siempre, soy muy fuerte al hablar, tenemos otros compañeros que quieren ver a sus hijos y demás, pero le cedimos a ella la mensajería”, dijo en primera instancia.

Por último, calificó lo que hizo Mencho como un acto de alta traición: “Ni Judas se atreve a tanto, le damos ese detalle tan grande y nos clava ese puñal en la espalda. Desde un inicio la probé, pero la puse a dudar e hicimos la prueba. Yo le dije a Grecia que ella era la elegida y al verla pasando por cada obstáculo iba más lento que el resto del equipo… Que Dios la bendiga, que Dios la proteja, pero hizo una ruptura muy grande en el equipo, nos dio muy duro”, concluyó.

