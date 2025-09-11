‘Desafío siglo XXI’: reacciones ante jugada “traicionera” de Mencho; Anthony Zambrano explotó. “Ni Judas se atrevió a tanto”

Noche tras noche, el Desafío siglo XXI sigue dando de qué hablar a los seguidores de este programa de competencia física y a los internautas, que están pendientes de todo lo que sucede con las pruebas y los participantes.

Recientemente, se emitió el capítulo número 49 de este formato de Caracol Televisión y, hasta el momento, ha sido uno de los más polémicos, pues para muchos (tanto participantes como seguidores), se dio una de las traiciones más grandes de parte de Mencho, integrante del equipo Gamma.

Equipos: Omega - Gamma - Alpha. | Foto: Caracol Televisión - Desafío Siglo XXI / Montaje: Semana

¿Qué pasó con Mencho en ‘Desafío: siglo XXI’?

Durante la prueba del Box Amarillo, en el Desafío de Sentencia, Prueba y Castigo, tuvo una caída que afectó su rodilla, la hizo romper en llanto y recibir ayuda de sus compañeros y del equipo médico.

La presentadora, Andrea Serna, fue quien le preguntó cómo se sentía tras lo sucedido, ante lo que respondió:

“Triste, la verdad. Soy un soldado del deporte y hoy el destino me jugó una mala pasada. Estoy con muchos sentimientos encontrados, pero a pesar de esto, creo que le demostré al equipo que una lesión no me va a hacer desfallecer. Lo di todo y tengo un lema: ‘A mí me ganan con los zapatos puestos’. Estos días estaba superfeliz, no me cambiaba por nadie, pero hoy estoy triste. Si sigo acá, van a contar conmigo con todos mis músculos y fuerza”, dijo la campeona en levantamiento de pesas.

Lo que sus compañeros desconocían era que Mencho era ‘el elegido’, y aunque esta es una postura que brinda muchas ventajas y beneficios al o la competidora, también otorga una responsabilidad si le toca darle un giro inesperado a la competencia.

Para dicho capítulo, Mencho tenía una misión secreta: fingir una lesión, así provocara que su equipo perdiera pese al esfuerzo de todos y, de esta forma, se llevaba diez millones de pesos, pero seguía en competencia.

Esto llevó a poner en tela de juicio los beneficios personales sobre la lealtad de grupo y, siendo así, recibió varias críticas de sus compañeros, sobre todo de Rosa y Anthony Zambrano, quien dejó claro que “Ni Judas se atrevió a tanto”.

Mencho podía fingir la lesión en una prueba anterior pero porque esperar hasta la última? Yo también estaría enojado y no le volvería a dirigir la palabra jamás



Y lo peor es que no reconoce que si mintió y que lo hizo a propósito #DesafioXXI #DesafioSinFiltro#DesafioDelSigloXXI pic.twitter.com/9mJZXftCsi — Byron (@ElByronC) September 11, 2025

Zambrano fue más allá y dio las razones que él consideró válidas para manifestar su molestia: “Yo prefiero salir del Desafío a salir con diez millones y traicionar a mi equipo, porque ahora estamos 50 % en Playa Baja y 50 % en la casa, entonces ¿por qué no lo hizo en el Box de contacto? Yo quiero ver a mi mamá siempre, soy muy fuerte al hablar, tenemos otros compañeros que quieren ver a sus hijos y demás, pero le cedimos a ella la mensajería”, dijo en primera instancia.

Ellos dieron toda para que Mencho recibiera el mensaje de la familia y ella finge una lesión para que pierdan la prueba JSJJF malparida no me podía caer peor #DesafioDelSigloXXI #DesafioDelSigloXXl #DesafioXXI pic.twitter.com/MO3IKmLa6j — Valentina (@valentinaxal) September 11, 2025