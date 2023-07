“Después piden respeto”: le caen duras críticas a Sebastián Yatra por tirar dulces desde un globo

Por otro lado, se leen opiniones contrarias como: “¿Es necesario así? ¿No es mejor darlos en la mano? No como si estuviera tirando a unos animales. Después piden respeto.” “Es mejor que no regales nada Yatra, andas muy subido con la gente, como si fueras intocable”, “Que les mande plata, eso para un bombom bum, ellos se los compran, me parece humillante eso”, “¿Y no era mejor entregárselos en la mano y no tirándolos como si fueran marranos en una porqueriza?”, escribieron algunos de los usuarios criticando la acción de regalar golosinas desde un globo realizada por parte del artista colombiano.