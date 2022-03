Diana Ángel contó cuáles son las actrices con las que no se lleva bien

La actriz Diana Ángel contó en la entrevista con Diva Rebeca en su canal de Youtube, las diferencias que ha tenido con otras actrices durante su trayectoria como actriz, que suma más de 25 años en la televisión, el teatro y el cine en Colombia.

La actriz quien es recordada por sus actuaciones en series y novelas como ‘Francisco el matemático’ y ‘La hija del mariachi’, contó algunas situaciones que ha vivido con algunas colegas.

Diana Ángel contó que tuvo diferencias con Majida Issa por un tema con el musical de ‘Mujeres a la plancha’. “El Teatro Nacional nos llama para hacer una función el 1 de julio del 2016, nos llaman a Verónica Orozco y a mi en un principio para un concierto. Nosotras dijimos, ‘eso quien va a venir a vernos’. Una amiga que también trabaja en el teatro se fue de ‘pachanga’ a karaoke y llegó cantando música de plancha”, comenzó Ángel su relato.

“Un director trajo a Yolanda Rayo y Majida (Issa) y así armamos el combo para ese 1 de julio y duramos todo ese año haciendo plancha (el musical Mujeres a la plancha).

Llegó un momento en el que hubo un malentendido entre las directivas del teatro y. el director quien decidió renunciar, se llevó ‘Mujeres a la plancha’ a otro lado. Yo dije, un momento, no nos podemos llevar un producto del teatro, yo decidí quedarme y no me voy a ir a otro loado. Lo que no perdonan es que estuve indecisa y de repente dije: me voy chao, y lo consideraron una traición”, señaló a quien conocían como ‘mogolla’, en ‘Francisco el matemático’.

La actriz destacó que, con Yolanda Rayo se ha vuelto a encontrar por temas laborales y no tuvieron diferencias. “Con Majida hemos tenido realmente un distanciamiento, ella no habla conmigo, nunca volvimos a hablar y la verdad es triste porque uno no quiere malas energías o energías negativas, pero la vida es así y el mundo se arreglará por el camino. Ojalá algún día me la vuelva a encontrar”, comentó Diana Ángel.

“A Majida Issa le diría que ‘si en algo te ofendí, lo siento mucho. Si algo hice, no fue con la intención que seguramente pensaste que lo hice’, resaltó la actriz quien destacó que está dispuesta a un “diálogo de paz” para terminar con el distanciamiento con su colega.

Diana Ángel también habló de la situación que vivió cuando trinó en contra de la humorista Alejandra Azcárate, cuando ocurrió el hallazgo de una “narcoavioneta” con la que fue relacionado su esposo, Miguel Jaramillo Arango.

Antes de explicar lo que ocurrió, Diana ángel recordó a su padre, quien según ella era su “polo a tierra”, le aconsejaba antes de salir a publicar opiniones para no tener los problemas que tuvo en esa oportunidad.

“Si yo estoy cometiendo un error, yo espero que mis amigos me digan un momento Diana, la quiero y la amo, pero si hay algo que la tiene que investiguen, si no tiene nada que esconder, todo bien”, afirmó Diana Ángel cuando vio en redes sociales que los amigos de Azcárate, como Alejandro Riaño, la estaban defendiendo.

Ángel también aprovechó el espacio que tuvo en el canal de YouTube de Diva Rebeca, para ofrecerle disculpas a Alejandra Azcárate por sus comentarios cuando ocurrió el sucedo con la avioneta. “Ella nunca me dijo nada, pero por medio de un amigo me enteré que estaba, no sé si molesta, pero sí contrariada” destacó Ángel, quien reafirmó que ante las acusaciones se debe salir a defender y no “hacerse la víctima”.