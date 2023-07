Diego Guauque y su esposa, Alejandra Rodríguez, preparan un libro sobre su lucha contra el cáncer

Diego Guauque, desde su trabajo en Séptimo Día, se fue ganando el aprecio y la admiración de los colombianos, quienes siempre reconocieron la calidad de su trabajo periodístico. Ahora, después de haber superado la dura enfermedad con todo lo que ha implicado, tras algunas sesiones de quimioterapia y una intervención quirúrgica, donde le extrajeron un sarcoma en su abdomen, sus más fieles seguidores le han seguido los pasos en su lucha contra el cáncer.

Así lo dio a conocer en su más reciente entrevista con el programa de entretenimiento La Red, de Caracol Televisión, donde se sinceró y abrió su corazón sobre cómo va su proceso en contra de la enfermedad, al igual que los detalles de su última intervención quirúrgica, que le realizaron el pasado 29 de mayo. Un procedimiento duró casi 10 horas y era demasiado importante que saliera bien, pues marcaría su futuro y la vida para siempre.

El semblante de Diego Guauque es el de un hombre nuevo, incluso le volvió a salir cabello y retomó algunas cosas de su día a día. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

“Me dice el doctor que otra vez tocaba entrar a cirugía y sí o sí tocaba sacar eso, pero que no era gratis, es decir, había que hacer un sacrificio. El sacrificio podía venir desde el riñón, que lo extirparan, o que fuera una intervención en la vena cava”, relató el colombiano en la charla.

Luego, el periodista de Séptimo Día, habló sobre cómo fue su recuperación tras despertar de la cirugía, descubriendo que se había tenido que hacer el comentado sacrificio en su cuerpo.

“Yo estaba tranquilo, pero había angustia y zozobra, esa se la llevaron mis familiares. Cuando me despierta mi esposa, sabía que despertaría en una UCI, le pregunto cómo me fue y ella, entre lágrimas, me dice que bien, me dijo que no hubo necesidad de intervenir el páncreas. Le dije que si me sacaron el ‘bicho’ ese, y me dijo que sí, asegurando que nos fue mejor de lo esperado”, contó sobre la intervención.

Pero hubo un dato que llamó la atención, mientras el comunicador contaba lo que vivió en su lucha contra el cáncer. En diálogo con el magacín, reveló que él, en compañía de su esposa Alejandra Rodríguez, preparan un libro que cuente todos los detalles y pormenores que vivió en su proceso por vencer la enfermedad.

Pese a que no dio muchos detalles al respecto, muy seguramente, apenas Diego Guauque junto con Alejandra Rodríguez, darán a conocer los pormenores del nuevo libro, próximo a lanzar sobre los detalles de su lucha contra el cáncer.

Diego Guauque periodista - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

A través de redes sociales, el comunicador ha compartido el duro proceso que ha atravesado, convirtiéndose en un ejemplo de lucha y recuperación.

Por su parte, en una entrevista dada a SEMANA, Diego reveló que le espera tras vencer la enfermedad: “Es que, por ahora, no pienso en el regreso a la vida laboral. Mi prioridad es sanarme por completo. Aún me canso. Me acaban de extender la incapacidad justamente por eso. Además, entro en proceso de radioterapia porque, pese a que ya me sacaron el sarcoma, hay que asegurarse de que no haya quedado algún rastro en el organismo”, señaló.

Luego, agregó que es importante mantener una vida saludable para evitar ciertas situaciones de salud: “Pienso ahora en ese tipo de situaciones y les digo a mis amigos: ‘Si se tiene una platica extra, hay que invertir en una buena póliza de salud porque eso te puede salvar la vida’. Yo lo hice desde hace 15 años y todo ese ahorro fue lo que me ayudó en esta situación. En algunos momentos de la vida, sin darnos cuenta, uno mismo deja de ser una prioridad. Pero es un error. Hay que cuidar tu cuerpo, tu máquina. No fumar, alimentarse bien, tener una vida saludable”.