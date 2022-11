“Dios mío”: el fuerte susto que vivió Paola Jara en una avioneta

Paola Jara se posicionó como una de las grandes voces de la música popular en Colombia, debido a la fuerte y sólida trayectoria que construyó en los medios y la industria artística. Poco a poco logró tomar impulso y expandir su talento, al punto que conquistó el corazón de miles de personas en distintas ciudades y países.

La cantante lanzó diversos proyectos y avanzó con paso firme en la escena musical, colaborando con grandes estrellas y colegas. Su voz llegó a varios escenarios y eventos nacionales, por lo que la paisa se movilizó y visitó algunos territorios donde esperaban escucharla interpretar sus éxitos.

Recientemente, Paola Jara llamó la atención de sus fieles seguidores con una serie de contenidos en los que mostraba su participación en el Festival de la paz y la confraternidad uribense, donde estaría acompañada de Los Tigres Colombia, Los 50 de Joselito y Arelys Henao. Este evento se realizó el pasado fin de semana del 25 al 27 de noviembre, exactamente en Meta.

La organización del festival atendió bien a las estrellas colombianas, por lo que dispuso algunas avionetas pequeñas para transportarlos a La Uribe, municipio ubicado a 187 kilómetros de Villavicencio. Este servicio llevó a los equipos de los artistas y los desplazó en distintas zonas, asegurando que llegaran bien al destino.

Sin embargo, pese a las condiciones, la artista popular no se mostró muy convencida y segura con el hecho de volar en una aeronave tan pequeña, por lo que publicó algunas historias de esta experiencia. La colombiana no escondió su temor al subirse en esta avioneta, registrando sus gestos de angustia y nervios.

“¿Dios mío, será que se mueve mucho? Ay, señor”, indicó antes de emprender vuelo.

Mientras se preparaban para volar, Paola Jara indagó con el piloto si nunca había tenido problemas en sus viajes, buscando tener seguridad y tranquilidad. El encargado del vuelo le aseguró a la paisa que todo estaba bien, ya que él solía realizar ese viaje todos los días.

“Literalmente, siento que me voy a ir en un mosquito”, apuntó Jara en un post, donde mostró su cara de preocupación. “Dios mío”, agregó, cubriéndose uno de sus ojos con la mano.

Pese a que el fuerte susto provenía directamente de la artista, el viaje salió a la perfección y todas las personas llegaron sanas y salvas al destino programado por la organización. “Llegamos, gracias a Dios nos fue muy bien. Apreté nalga 40 minutos”, escribió Paola en su cuenta oficial de Instagram.

Al día siguiente volvió a enfrentarse a este miedo, ya que tenía que montarse en la aeronave para regresar y salir de aquella zona. “Acá vamos de nuevo, cada combo en su mosquito. Este es el mío”, mencionó, combatiendo el susto que tenía.

La cantante compartió imágenes del susto que vivió en una de las avionetas en las que se movilizaba para un evento. - Foto: Captura de pantalla Instagram @paolajarapj

Vidente hizo esta polémica revelación sobre la relación entre Jessi Uribe y Paola Jara

Se trata de las afirmaciones dadas por la clarividente Lilian Estrada, quien el año pasado manifestó que a la relación entre Paola y Jessi “no le ve futuro”, además, no les dio más de dos años de relación sentimental luego de contraer matrimonio.

“A ellos no los veo juntos, en el lapso de dos años ya los veo completamente separados; no les he visto nunca futuro, en cuestión de noviazgo los veo felices mostrando muchas cosas, pero no les veo ese futuro de amor, entrega total y de comprensión”, sentenció.

La declaraciones fueron dadas en una entrevista Kienyke.com, donde además reveló las causas de su supuesta “separación”. “Jessi se va a enamorar de otra mujer, con ella se va a quedar y va a tener dos hijos con ella, ahí me arriesgo a contar”, concluyó.