Jessi Uribe terminó con varios brasieres en su mano y no eran de Paola Jara

Luego de llegar de su lujosa luna de miel con su pareja sentimental Paola Jara para el mes de julio; los artistas tenían una gira musical por Estados Unidos, de hecho, la agenda era apretada pues hasta el mes de diciembre llegaba su tour por Suramérica.

Por redes sociales los cantantes han mantenido al tanto de toda su gira a sus fieles seguidores, quienes no se cansan de dejarles mensajes de cariño y afecto.

La parejita ha sido muy mediática luego de anunciar su compromiso y eso, porque Jessi ya tenía una familia constituida con tres hijos y su esposa. No obstante, el artista se casó muy joven y al conocer a Jara se enamoró profundamente, al punto de cambiar su aspecto físico.

Lo cierto es que parecen estar muy felices, sin duda, ha sido un año muy romantico para los tortolitos. En ese sentido, en la ciudad de Las Vegas, cuando el artista estaba en pleno show, una mujer le lanzó un brasier al cantante. Cientos de fotos se tomaron en ese preciso momento y Uribe publicó una de ellas en su cuenta personal que acompañó con unas palabras:

“Les prometo que calor no estaba haciendo, no sé por qué se quitaron el sostén”, dijo el cantante de género popular. Muchos usuarios asociaron su comentario como una reacción para decirle a Paola que él no tenía nada que ver con que le tirarán prendas íntimas, mientras que otros sintieron que lo decía de forma irónica.

Dentro de los mensajes que le dejaron en el post al colombiano se pueden rescatar: ”Jajajajaja tengo una pregunta. Usted, ¿qué hace con todas esas vainas que le envían en los conciertos? Jajajajajajaa tiene un baúl de los recuerdos?”, ”Bueno.. cualquiera que esté en frente tuyo pierde la moción, yo también lo haría, Dios dame la oportunidad de tenerte en frente”, ”Pero ¿Quién no se despeluca? con tremendo cantante colombiano, los amo Jessi y Paola. Bendiciones”. “Jajaa y como no 😂😂😂”.

Paola y Jessi han estado cantando en New York y New Jersey, dos ciudades del país norteamericano donde han contado con una gran audiencia, según han revelado. Tal parece, que la parejita tiene una gran cantidad de fanáticos en esa zona del mundo.

Recordemos que Jessi es un artista muy activo con sus giras, que hace especialmente en diferentes partes de Colombia. Actualmente, está creando nueva música junto a su pareja sentimental.

¿Jessi Uribe y Paola Jara tendrán novela propia? Esto es lo que se sabe

En una de las últimas dinámicas que hizo Jessi en su cuenta oficial de Instagram, una seguidora le atinó a preguntarle sobre cuándo lo iban a volver a ver en la televisión, sea en un reality o en una novela, lo que le dio pie al cantante para responder de forma directa y sugestiva, pues dicha frase dejó a más de uno sorprendido.

“Cuando haga la mía”, fue la respuesta del intérprete de La culpa, quien estaría insinuando que al parecer habría una gran posibilidad de que su vida, y, por tanto, la de Paola, se lleve a la pantalla chica, contando pormenores de la relación, la polémica con la exesposa de Uribe y las relaciones anteriores de Jara.

Por ahora ninguna productora ni los cantantes, más allá de dicha respuesta, han dado información sobre una posible producción con la participación o la inspiración de Jessi Uribe y Paola Jara, lo que sí se sabe es que los dos cantantes siguen en ascenso, cada vez tienen más fanaticada y los dos se verían muy bien interpretando su amor para presentar en las noches de la TV colombiana.